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БПЛА “Ланцет-3″

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Репортаж Рогаткина о "Ланцете" с демонстрацией кадров боевого применения в Сирии, где "Ланцет" испытывали на различных боевиках.
Из интересного, возможность использовать "Ланцет" против БПЛА противника https://twitter.com/AceJaceu/status/1383840485215592458, в частности, против турецких "Байрактаров" и их аналогов из зарубежных стран. В принципе, напрашивающаяся идея, с учетом трудностей с насыщением войск на тактическом уровне системами РЭБ и ПВО эффективными против малых и средних БПЛА. В будущем, все это может вылиться в использование роя небольших дронов, для насыщения воздушного пространства малоразмерными средствами поражения БПЛА противника.

В общем, отставание в ударных дронах постепенно ликвидируется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6712712.html
Метки: бпла, война в сирии, ланцет, пво, сирия, технологии
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