Четвертая смена в «Артеке» прошла при участии экспертов крупнейшей российской корпорации авиатехники.

Сорок юных талантливых россиян прошли образовательную программу «Курс на взлет», разработанную Объединенной авиастроительной корпорацией. Во время тематической смены ребята пообщались с сотрудниками входящих в ОАК предприятий и создали «зеленый самолет».

Программа, разработанная для МДЦ «Артек» совместными усилиями ОАК и Московским авиационным институтом (МАИ), включала знакомство с производством авиатехники, а также с современными технологами, применяемыми в авиастроении. Одна из них – так называемый «зеленый самолет». Это инновационная концепция, нацеленная на обеспечение нулевого уровня вредных выбросов при полетах. Для этого осваиваются альтернативные источники энергии. На смене артековцы смогли сами создать такой «зеленый самолет», работающий на солнечных батареях. «Мы стремимся максимально погрузить юных конструкторов и будущих инженеров в авиационную среду. В «Артеке» мы проводим авиационные программы с 2016 года», – рассказала руководитель направления обучения и развития Департамента управления персоналом ПАО «ОАК» Елена Митина.

Помимо теории и практики ребята встретились онлайн с настоящими инженерами и разработчиками предприятий ОАК. Эксперты поделились с артековцами опытом работы, в том числе рассказали о системах управления летательными аппаратами, математическом моделировании, технологиях, снижающих влияние авиационного шума на окружающую среду, а также о перспективных проектах в области авионики. Кроме того, с участниками смены встретился заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Виктор Пугачев. Почетный гость рассказал, почему выбрал профессию авиатора, и поделился опытом управления отечественной авиационной техникой. Также он дал советы ребятам, желающим пойти работать в данную сферу.

Всего на 4 смену в МДЦ «Артек» прибыло более 2,5 тыс. детей со всей России. Многие из них должны были приехать ещё в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической ситуации планы летнего отдыха так и не были реализованы. Сейчас прием отдыхающих возобновлен, при этом в лагере усилены меры контроля, чтобы обеспечить всем участникам безопасное пребывание. Детей размещают в отремонтированных комфортных корпусах. Завтракают, обедают и ужинают артековцы в современных столовых, больше похожих на кафе. «Особенность питания в "Артеке" – это то, что у ребенка есть право выбора и неограниченного подхода к линии раздачи. Если ребенок не наелся, он может подойти, взять добавку. Если ребенок съел курицу, но хочет попробовать рыбу, он может это сделать. Все сыты на 100 процентов, из столовой невозможно уйти голодным», – рассказывают сотрудники комбината, обеспечивающего центр питанием. В детском меню обязательно большое количество фруктов и овощей, а также мясо, рыба, молочные продукты, свежая выпечка – здоровый сбалансированный рацион укрепляет иммунитет, делая организм более устойчивым к вирусам.

Кроме того, на территории лагеря оборудована собственная транспортная система, есть санчасть, школа, бассейн, скалодром, различные творческие и спортивные студии и многое другое.

Всего за текущий год в «Артеке» собираются провести 15 смен, на которых отдохнут свыше 32 тысяч детей.