“Почему Китай не коммунистическая держава”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.
Запись прямого эфира на Радио АВРОРА от 15 апреля 2021 г.
Тайм-коды
00:00:00 Приветствие.
00:01:08 Что известно о последних днях Якова Джугашвили?
00:15:32 Как была сформирована и затем отменена Дальневосточная республика?
00:20:15 Как было устроено управление еврейским населением в Российской Империи?
00:27:23 Почему Японию не называли фашистской, а называли милитаристской?
00:30:23 Правда ли, что Царскому правительству не удалось реорганизовать экономику страны на военный лад в период Первой мировой войны?
00:36:51 Каков был процесс втягивания СССР в холодную войну в Африке?
00:49:54 Чем были вызваны забастовки рабочих в Польше в 80-х годах?
00:58:47 Кем и чем был на самом деле Пол Пот?
01:03:18 Проводилась ли денацификация Италии после войны?
01:05:45 А правда ли, что Пётр Чаадаев отрёкся от своих взглядов на историю судьбы России?
01:16:10 Какова история появления советов?
01:31:19 Что вам известно о древних курганах и сопках, расположенных на реке Мста в Новгородской области?
01:34:48 Виноваты ли сами евреи в антисемитизме?