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“Почему Китай не коммунистическая держава”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.

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Запись прямого эфира на Радио АВРОРА от 15 апреля 2021 г.

Тайм-коды
00:00:00​​ Приветствие.
00:01:08​​ Что известно о последних днях Якова Джугашвили?
00:15:32​​ Как была сформирована и затем отменена Дальневосточная республика?
00:20:15​​ Как было устроено управление еврейским населением в Российской Империи?
00:27:23​​ Почему Японию не называли фашистской, а называли милитаристской?
00:30:23​​ Правда ли, что Царскому правительству не удалось реорганизовать экономику страны на военный лад в период Первой мировой войны?
00:36:51​​ Каков был процесс втягивания СССР в холодную войну в Африке?
00:49:54​​ Чем были вызваны забастовки рабочих в Польше в 80-х годах?
00:58:47​​ Кем и чем был на самом деле Пол Пот?
01:03:18​​ Проводилась ли денацификация Италии после войны? 
01:05:45​​ А правда ли, что Пётр Чаадаев отрёкся от своих взглядов на историю судьбы России?
01:16:10​​ Какова история появления советов?
01:31:19​​ Что вам известно о древних курганах и сопках, расположенных на реке Мста в Новгородской области?
01:34:48​​ Виноваты ли сами евреи в антисемитизме?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eXjp7oGKNV4
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