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Белый террор. Гражданская война в России.

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Лекция история Ильи Ратьковского посвященная вопросам связанным с Белым Терроом – как, зачем, почему, сколько.
В целом, весьма неплохо, из публикующихся на тему гражданской войны Ратьковский один из наиболее толковых авторов.

У меня уже две книги Ратьковского куплены по гражданской войне, весьма добротные работы, могу смело рекомендовать к прочтению.
Для интересующихся "Красным террором" из недавних публикаций отсылаю к материалам Крымской научной конференции, где в числе прочего были доклады историков как на тему белого, так и красного террора.

На тему вопросов, "Чего не публикуешь документы по НКВД и ГУЛАГу" – сейчас просто физически не успеваю еще и их читать , как время чуть побольше будет, продолжу изучать публикации на "Истмате" (а их там оптом вываливают https://istmat.info/documents – желающие могут изучать и самостоятельно, например чудесное покаянное письмо Бухарина Сталину в январе 1937 года https://istmat.info/node/61715, где Бухарин обвиняет врагов народа в клевете на верного партии Бухарина) и выкладывать документы-вкусняшки, показывающие репрессии, НКВД и ГУЛАГ с разных сторон, как с позитивных, так и негативных, ибо как понятно любому адекватному человеку, были те, кого сажали и стреляли за дело, а были те, кто попал под раздачу по злому умыслу или по ошибке. И то и другое существовало одновременно, чем и объясняется сложность вопроса репрессий. Поэтому, когда вы сами изучается документы, и умеете смотреть на проблему с разных сторон, у вас будет куда как меньше вопросов, почему репрессии случились и почему они проходили так, как они проходили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6711108.html
Метки: 1917, белый террор, гражданская война, история, красный террор, октябрьская революция, ратьковский
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