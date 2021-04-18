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1969. Шандор Бояр в Бухаре и Ташкенте

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01. Бухара. Без подписи
01. Бухара. Без подписи

02. Бухара. Улица Коммунаров
02. Бухара. Улица Коммунаров

03. Бухара. Улица Коммунаров.

04. Бухара. Улица Коммунаров

05. Бухара. Улица Коммунаров. Базар
05. Бухара. Улица Коммунаров. Базар

06. Бухара. Улица Коммунаров. Базар.

07. Бухара. Дом № 10 по проспекту Алишера Навои на углу улицы Усмана Юсупова
07. Бухара. Дом № 10 по проспекту Алишера Навои на углу улицы Усмана Юсупова

08. Бухара. Без подписи
08. Бухара. Без подписи

09. Ташкент. Гостиница Ташкент.
09. Ташкент. Гостиница «Ташкент»

10. Ташкент. Дом знаний
10. Ташкент. Дом знаний

11. Ташкент. Правительственное здание, на заднем плане Музей Ленина
11. Ташкент. Правительственное здание, на заднем плане Музей Ленина

12. Ташкент. Резьба по алебастровой стене музея Ленина
12. Ташкент. Резьба по алебастровой стене музея Ленина

14. Ташкент. Октябрьский базар
13. Ташкент. Октябрьский базар

15. Ташкент. Октябрьский базар перед магазином одежды «Тахир и Зухра»
14. Ташкент. Октябрьский базар перед магазином одежды «Тахир и Зухра»

16. Ташкент. Базар
15. Ташкент. Базар

17. Ташкент. Старая колокольня
16. Ташкент. Старая колокольня">17. Ташкент. Старая колокольня</a>

8. Ташкент. Строительство гостиницы «Дружба»
17. Ташкент. Строительство гостиницы «Дружба»

19. Ташкент. Строительство гостиницы «Дружба»

20. Ташкент. Строительство гостиницы «Дружба»

21. Ташкент. Строительство музея В. И. Ленина
20. Ташкент. Строительство музея В. И. Ленина

22. Ташкент. Телеграфный центр
21. Ташкент. Центральный телеграф

23. Ташкент. Узбекский национальный академический драматический театр.
23. Ташкент. Узбекский национальный академический драматический театр

24. Ташкент. Центральный стадион «Пахтакор»
24. Ташкент. Центральный стадион «Пахтакор»

25. Ташкент.
25. Ташкент. Без подписи

26. Ташкент

28. Ташкент

29. Ташкент

30. Ташкент

Источник: https://humus.livejournal.com/7716126.html
Метки: бухара, история, Россия, средняя азия, ташкент, туркестан, фото
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