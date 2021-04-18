1969. Шандор Бояр в Бухаре и Ташкенте
01. Бухара. Без подписи
05. Бухара. Улица Коммунаров. Базар
07. Бухара. Дом № 10 по проспекту Алишера Навои на углу улицы Усмана Юсупова
08. Бухара. Без подписи
09. Ташкент. Гостиница «Ташкент»
10. Ташкент. Дом знаний
11. Ташкент. Правительственное здание, на заднем плане Музей Ленина
12. Ташкент. Резьба по алебастровой стене музея Ленина
13. Ташкент. Октябрьский базар
14. Ташкент. Октябрьский базар перед магазином одежды «Тахир и Зухра»
15. Ташкент. Базар
16. Ташкент. Старая колокольня"></a>
17. Ташкент. Строительство гостиницы «Дружба»
20. Ташкент. Строительство музея В. И. Ленина
21. Ташкент. Центральный телеграф
23. Ташкент. Узбекский национальный академический драматический театр
24. Ташкент. Центральный стадион «Пахтакор»
25. Ташкент. Без подписи