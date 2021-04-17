Вам будет рассказано о книге, которая является продолжением фантастического цикла «Путь к Истокам», начатого в книгах «Джоре», «Возвращение на Реулу», «За гранью восприятия» и «Иная суть».

«Неизведанные гати судьбы» это пятая книга, в которой рассказывается о непростой наполненной различными яркими, порою весьма фантастическими, но всё же, довольно познавательными событиями жизни охотника Демида Ярославича на Земле.

Жизнь Демида Яковлевича оказалась наполненной различными яркими, порою весьма фантастическими, но всё же, довольно познавательными событиями, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав эту книгу.

Это вторая часть представляемой вам книги.

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