Прежде чем говорить о ценностях, о высших и низших вкусах человечества, необходимо поговорить о тех, кто их и как формирует.

Каким образом люди стали такими, какими они сейчас стали?

Что подтолкнуло их к такому печальному результату?

Кто или что помогает человеку деградировать, проявляться в нем его низменным примитивным вкусам и ценностям, блокируя его духовное развитие?

Для чего так называемой "элите" необходимо сокращение населения Земли до «Золотого миллиарда»?

Каким является правильное решение всех существующих перед нами сегодня проблем?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!