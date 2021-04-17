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Высший и низший вкусы человечества

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Прежде чем говорить о ценностях, о высших и низших вкусах человечества, необходимо поговорить о тех, кто их и как формирует.

Каким образом люди стали такими, какими они сейчас стали?
Что подтолкнуло их к такому печальному результату?
Кто или что помогает человеку деградировать, проявляться в нем его низменным примитивным вкусам и ценностям, блокируя его духовное развитие?
Для чего так называемой "элите" необходимо сокращение населения Земли до «Золотого миллиарда»?
Каким является правильное решение всех существующих перед нами сегодня проблем?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m_DXH2cSNmk
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