Высший и низший вкусы человечества
Прежде чем говорить о ценностях, о высших и низших вкусах человечества, необходимо поговорить о тех, кто их и как формирует.
Каким образом люди стали такими, какими они сейчас стали?
Что подтолкнуло их к такому печальному результату?
Кто или что помогает человеку деградировать, проявляться в нем его низменным примитивным вкусам и ценностям, блокируя его духовное развитие?
Для чего так называемой "элите" необходимо сокращение населения Земли до «Золотого миллиарда»?
Каким является правильное решение всех существующих перед нами сегодня проблем?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!