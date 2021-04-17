Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.8
1903. Парад лейб-гвардии конного полка возле Манежа в день полкового праздника
1895. Большой зал Императорской публичной библиотеки
1901. Вид на разрушенный зрительный зал Суворинского (Малого) театра после пожара 20 августа
1901. Зоологический музей. Скелет полярного кита
1903. Празнование 200-летия Санкт-Петербурга. Парад на площади императора Петра I. 16 мая
1904. Санитарный поезд имени императрицы Марии Фёдоровны
1905. Санитарный поезд им.великой княгини Ксении Александровны. 16 августа
1907. Ёлка для бедных детей в доме градоначальника. 28 декабря
1908. Эпидемия азиатской холеры в Санкт-Петербурге. Дезинфекция вещей больных
1909. Библиотека-читальня в гостинице для рабочих Попечительства о народной трезвости
1909. Торжественное открытие памятника императору Александру III на Знаменской площади в присутсктвии императорской фамилии, двора, духовенства и войск 28 мая
1910. Первый полет дирижабля «Голубь» с 5 пассажирами
1910-е. Читальный зал Императорского женскогопедагогического института
1912. Военные медики перед отправкой на Балканскую войну
1913. Анатомический зал женского медицинского института (в центре профессор Вейнберг)
1913. Анатомический зал женского медицинского института
1913. Перед вылетом. Гатчинская авиашкола
1914-1917. Елка для раненых в палате лазарета имени Английского короля Герга V