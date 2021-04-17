Реальнее реальности. Что смотрят и кому подчиняются “Дети Интернета”. А. Фефелов, А. Афанасьев
Насколько пребывание ребёнка в интернете может быть безопасно для его, ещё только формирующейся, личности? В какую альтернативную реальность погружаются дети, уходя в интернет-среду, из каких ценностей эта реальность состоит, и какого человека она в конечном итоге формирует из вашего ребёнка. Об этом и многом другом прассказывает автор книги "Дети интернета, что они смотрят и кто ими управляет" Андрей Афанасьев.