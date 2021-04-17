Бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудар по позициям условного противника во время учений на полигоне в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно легенде учений, самолеты-разведчики обнаружили сосредоточение огневых средств условного противника. Для уничтожения "врага" с аэродрома Бутурлиновка в воздух были подняты бомбардировщики Су-34.

"На полигоне Алферовский экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО бомбовыми ударами поразили передвижной командный пункт", — сообщают представители ЗВО РФ.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков отработали авианалеты с разных направлений, а также точечный сброс авиабомб по наземным целям условного противника. В учениях задействовали более десяти бомбардировщиков Су-34, приняли участие более 80 военнослужащих из летного и инженерного состава Западного военного округа.