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Бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудар по позициям условного противника

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Бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудар по позициям условного противника во время учений на полигоне в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Согласно легенде учений, самолеты-разведчики обнаружили сосредоточение огневых средств условного противника. Для уничтожения "врага" с аэродрома Бутурлиновка в воздух были подняты бомбардировщики Су-34.

"На полигоне Алферовский экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО бомбовыми ударами поразили передвижной командный пункт", — сообщают представители ЗВО РФ.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков отработали авианалеты с разных направлений, а также точечный сброс авиабомб по наземным целям условного противника. В учениях задействовали более десяти бомбардировщиков Су-34, приняли участие более 80 военнослужащих из летного и инженерного состава Западного военного округа.

Метки: оружие
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