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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.7

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Пожарный обоз
Пожарный обоз

Выезд Казанской части
Выезд Казанской части

1913. Пожарные на тушении охваченного огнём строящегося дома Залемана
1913. Пожарные на тушении охваченного огнём строящегося дома Залемана

1914. Тушение пожара в Апраксином дворе. 3 июля
1914. Тушение пожара в Апраксином дворе. 3 июля

1914. Тушение пожара в Апраксином дворе. Группа пожарных за разборкой крыши корпуса наследников Линевича
1914. Тушение пожара в Апраксином дворе. Группа пожарных за разборкой крыши корпуса наследников Линевича

1914. Брандмейстер Александро-Невской пожарной части с помощником наблюдают за тушением пожара в Апраксином дворе. 3 июля
1914. Брандмейстер Александро-Невской пожарной части с помощником наблюдают за тушением пожара в Апраксином дворе. 3 июля

1914. Брандмайор с помощником наблюдает за тушением пожара. 3 июля
1914. Брандмайор с помощником наблюдает за тушением пожара. 3 июля

1897. Передвижная пожарная выставка у Дворцовой набережной
1897. Передвижная пожарная выставка у Дворцовой набережной

1902. Трамвайная переправа по льду Невы
1902. Трамвайная переправа по льду Невы

1905. Обрушение Египетского моста через Фонтанку
1905. Обрушение Египетского моста через Фонтанку

1903. Наводнение. Садовая улица, Никольский рынок. 12 октября
1903. Наводнение. Садовая улица, Никольский рынок. 12 октября

1903. Наводнение. Возле Академии Художеств. 12 октября
1903. Наводнение. Возле Академии Художеств. 12 октября

1903. Наводнение. Вид на Неву с университетской набережной. 12 октября
1903. Наводнение. Вид на Неву с университетской набережной. 12 октября

1903. Наводнение. Большой проспект Васильевского острова. 12 октября
1903. Наводнение. Большой проспект Васильевского острова. 12 октября

1910. Вид аэроплана Блерио, потерпевшего аварию во время второй аэронедели
1910. Вид аэроплана Блерио, потерпевшего аварию во время второй аэронедели

1913. Министр внутренних дел Н.А.Маклаков на празднике столичной полиции. 6 мая
1913. Министр внутренних дел Н.А.Маклаков на празднике столичной полиции. 6 мая

1910. Группа авиаторов за праздничным столом по случаю открытия авиационных состязаний
1910. Группа авиаторов за праздничным столом по случаю открытия авиационных состязаний

1913. Конкурс военных аэропланов. Авиаторы И.И.Сикорский (справа), генерал-лейтенант Н.В.Каультбарс (в центре) в первом в мире многомоторном аэроплане «Русский витязь»
1913. Конкурс военных аэропланов. Авиаторы И.И.Сикорский (справа), генерал-лейтенант Н.В.Каультбарс (в центре) в первом в мире многомоторном аэроплане «Русский витязь»

1912. Первая русская женщина-профессор
1912. Первая русская женщина-профессор

1915. Физический институт при Петербургском университете. Студенты на лабораторной занятиях.
1915. Физический институт при Петербургском университете. Студенты на лабораторной занятиях

Источник: https://humus.livejournal.com/7711574.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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