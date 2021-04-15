Татьяна Черниговская: «Апокалипсис сегодня» #ещенепознер
Вступление Николая Солодникова:
— Татьяна Владимировна Черниговская — блестящий человек. Во всех отношениях. Невероятно остроумная, с потрясающим чувством юмора, сомневающаяся и заставляющая сомневаться других. Для меня разговор с ней — это бесконечная радость. Тот случай, когда не боишься говорить то, что думаешь. И доподлинно знаешь, что услышишь искренний ответ на свои вопросы.
Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/cher…
О чём этот выпуск:
00:00 Тизер
1:16 Мысль — это одиночество?
5:32 Материальность мысли и согнутый палец
7:22 «Большинство людей вообще не думает»
11:45 О студентах и «второй части интеллекта»
14:48 Альберт Эйнштейн и как делаются великие открытия
16:40 «Интересный век пошёл» — о сверхбыстрых и летающих людях
19:04 О паузах в музыке
20:30 Иоганн Себастьян Бах и «бесы повылезали»
22:00 Концерт для животных и музыка для растений
25:25 «Сомневаюсь, что мы — венец природы»
26:55 Георгий Щедровицкий
28:05 Математика и музыка — это человеческое или вселенское?
32:25 Роджер Пенроуз. Проблема сознания и понимания
33:48 «Флешку нельзя стереть — это убийство»
34:50 «Техника может разгуляться»
35:58 Об эмпатии к технике
38:10 «Что-то Шопенгауэров не встречала, Платонов не видно…»
40:05 О том, куда несётся современный мир
42:35 Электронные и бумажные книги
44:42 Оригинал/копия и язык
47:15 О зеркалах, видевших Пушкина и Императора
48:25 Нейроучёный Марсель Пруст
50:50 Память на запахи
53:52 «Душа это душа»
55:10 «Мир кота — это мир кота»
58:25 Депрессия и религия
1:00:45 Чарлз Дарвин
1:02:35 Правнук Дарвина
1:04:25 Сергей Капица
1:08:35 Кстати о посольстве дельфинов
1:09:40 «Что быстрее движется: гусь или автомобиль?»
1:12:15 Вячеслав Иванов, который «шаманил»
1:16:30 «Опять на Мамардашвили этого ссылаетесь?»
1:20:53 «Дикий зверь» Александр Пятигорский и самурайский меч
1:25:11 Юрий Лотман и его последняя воля
1:29:50 Ахматовский опросник
1:30:57 Что будет после смерти
1:31:50 Настойки для Лотмана и невежественный Николай Солодников
1:34:30 «Водка — оптимистичный напиток»
Дельфины умные. Сделали посольство а сами без визы туды-сюды.
Настали черные времена.Ищите и обрящете,иже как вы поступали с неразумными,тако же и поступят с вами.Молитесь чада божьи,темная пелена окутала саваном свет божий,за грехи наши тяжкие,аминь.
Неужели “искандер” пульнули по дамбе, чтобы в Крыму вода была ?
Нет хуже,не отвлекайтесь от темы товарищ,а то и за вами придут в темном плаще с серым подбоем,и королева уже не будет в таком восхищении.(((
Дык я про дельфинов, про воду, про разум. Все по теме. Сейчас королевну выпустят, ее восхищение будет безмерным.