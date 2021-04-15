Вступление Николая Солодникова:

— Татьяна Владимировна Черниговская — блестящий человек. Во всех отношениях. Невероятно остроумная, с потрясающим чувством юмора, сомневающаяся и заставляющая сомневаться других. Для меня разговор с ней — это бесконечная радость. Тот случай, когда не боишься говорить то, что думаешь. И доподлинно знаешь, что услышишь искренний ответ на свои вопросы.

Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/cher…​

О чём этот выпуск:

00:00​ Тизер

1:16​ Мысль — это одиночество?

5:32​ Материальность мысли и согнутый палец

7:22​ «Большинство людей вообще не думает»

11:45​ О студентах и «второй части интеллекта»

14:48​ Альберт Эйнштейн и как делаются великие открытия

16:40​ «Интересный век пошёл» — о сверхбыстрых и летающих людях

19:04​ О паузах в музыке

20:30​ Иоганн Себастьян Бах и «бесы повылезали»

22:00​ Концерт для животных и музыка для растений

25:25​ «Сомневаюсь, что мы — венец природы»

26:55​ Георгий Щедровицкий

28:05​ Математика и музыка — это человеческое или вселенское?

32:25​ Роджер Пенроуз. Проблема сознания и понимания

33:48​ «Флешку нельзя стереть — это убийство»

34:50​ «Техника может разгуляться»

35:58​ Об эмпатии к технике

38:10​ «Что-то Шопенгауэров не встречала, Платонов не видно…»

40:05​ О том, куда несётся современный мир

42:35​ Электронные и бумажные книги

44:42​ Оригинал/копия и язык

47:15​ О зеркалах, видевших Пушкина и Императора

48:25​ Нейроучёный Марсель Пруст

50:50​ Память на запахи

53:52​ «Душа это душа»

55:10​ «Мир кота — это мир кота»

58:25​ Депрессия и религия

1:00:45​ Чарлз Дарвин

1:02:35​ Правнук Дарвина

1:04:25​ Сергей Капица

1:08:35​ Кстати о посольстве дельфинов

1:09:40​ «Что быстрее движется: гусь или автомобиль?»

1:12:15​ Вячеслав Иванов, который «шаманил»

1:16:30​ «Опять на Мамардашвили этого ссылаетесь?»

1:20:53​ «Дикий зверь» Александр Пятигорский и самурайский меч

1:25:11​ Юрий Лотман и его последняя воля

1:29:50​ Ахматовский опросник

1:30:57​ Что будет после смерти

1:31:50​ Настойки для Лотмана и невежественный Николай Солодников

1:34:30​ «Водка — оптимистичный напиток»