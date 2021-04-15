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Татьяна Черниговская: «Апокалипсис сегодня» #ещенепознер​

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Вступление Николая Солодникова:

—  Татьяна Владимировна Черниговская — блестящий человек. Во всех отношениях. Невероятно остроумная, с потрясающим чувством юмора, сомневающаяся и заставляющая сомневаться других. Для меня разговор с ней — это бесконечная радость. Тот случай, когда не боишься говорить то, что думаешь. И доподлинно знаешь, что услышишь искренний ответ на свои вопросы.

Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/cher…​

О чём этот выпуск:
00:00​ Тизер
1:16​ Мысль — это одиночество?
5:32​ Материальность мысли и согнутый палец
7:22​ «Большинство людей вообще не думает»
11:45​ О студентах и «второй части интеллекта»
14:48​ Альберт Эйнштейн и как делаются великие открытия
16:40​ «Интересный век пошёл» — о сверхбыстрых и летающих людях
19:04​ О паузах в музыке
20:30​ Иоганн Себастьян Бах и «бесы повылезали»
22:00​ Концерт для животных и музыка для растений
25:25​ «Сомневаюсь, что мы — венец природы»
26:55​ Георгий Щедровицкий
28:05​ Математика и музыка — это человеческое или вселенское?
32:25​ Роджер Пенроуз. Проблема сознания и понимания
33:48​ «Флешку нельзя стереть — это убийство»
34:50​ «Техника может разгуляться»
35:58​ Об эмпатии к технике
38:10​ «Что-то Шопенгауэров не встречала, Платонов не видно…»
40:05​ О том, куда несётся современный мир
42:35​ Электронные и бумажные книги
44:42​ Оригинал/копия и язык
47:15​ О зеркалах, видевших Пушкина и Императора
48:25​ Нейроучёный Марсель Пруст
50:50​ Память на запахи
53:52​ «Душа это душа»
55:10​ «Мир кота — это мир кота»
58:25​ Депрессия и религия
1:00:45​ Чарлз Дарвин
1:02:35​ Правнук Дарвина
1:04:25​ Сергей Капица
1:08:35​ Кстати о посольстве дельфинов
1:09:40​ «Что быстрее движется: гусь или автомобиль?»
1:12:15​ Вячеслав Иванов, который «шаманил»
1:16:30​ «Опять на Мамардашвили этого ссылаетесь?»
1:20:53​ «Дикий зверь» Александр Пятигорский и самурайский меч
1:25:11​ Юрий Лотман и его последняя воля
1:29:50​ Ахматовский опросник
1:30:57​ Что будет после смерти
1:31:50​ Настойки для Лотмана и невежественный Николай Солодников
1:34:30​ «Водка — оптимистичный напиток»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wVXRiTnJSd8
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