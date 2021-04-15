Главная » История, Творчество

Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.6

100 0

1900-е. Дорожные работы на Английской набережной
1900-е. Дорожные работы на Английской набережной

1901. Вагон-лавка на Балтийской железной дороге
1901. Вагон-лавка на Балтийской железной дороге

1901. Прием почты в почтовый вагон
1901. Прием почты в почтовый вагон

1901. Строительство нового Троицкого моста.
1901. Строительство нового Троицкого моста

1901. Строительство нового Троицкого моста
1901. Строительство нового Троицкого моста

1902. Броненосец «Орёл», спущенный с эллинга Галерного острова. 6 июля
1902. Броненосец «Орёл», спущенный с эллинга Галерного острова. 6 июля

1902. Группа офицеров Кирасирского полка. Царское Село
1902. Группа офицеров Кирасирского полка. Царское Село

1903. Перед полётом
1903. Перед полётом

1905. Сварщики завода Людвига Нобеля
1905. Сварщики завода Людвига Нобеля

1909. Группа военных и зрителей у эллинга с дирижаблем. Волково Поле
1909. Группа военных и зрителей у эллинга с дирижаблем. Волково Поле

1910. Воздушный шар перед полетом.
1910. Воздушный шар перед полетом

1910. Группа разносчиков у памятника Петру I на площади императора Петра I
1910. Группа разносчиков у памятника Петру I на площади императора Петра I

1910-е. Троицкий мост
1910-е. Троицкий мост

1911. Дирижабль «Ястреб» в эллинге воздухоплавательного парка
1911. Дирижабль «Ястреб» в эллинге воздухоплавательного парка

1911. Изготовление аэростата в одном из цехов завода «Треугольник»
1911. Изготовление аэростата в одном из цехов завода «Треугольник»

1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября
1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября

1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября
1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября

1912. Бывшие питомцы 2-го кадетского корпуса и кадеты на обеде по случаю 200-летнего юбилея
1912. Бывшие питомцы 2-го кадетского корпуса и кадеты на обеде по случаю 200-летнего юбилея

1912. Крестный ход у торговых корпусов Апраксина Двора
1912. Крестный ход у торговых корпусов Апраксина Двора"

1913. Дворцовый гренадер на Дворцовой площади
1913. Дворцовый гренадер на Дворцовой площади

1913. Приёмный зал Смольного института. Среди посетителей - воспитанники военных учебных заведений
1913. Приёмный зал Смольного института. Среди посетителей – воспитанники военных учебных заведений

Источник: https://humus.livejournal.com/7707987.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Санкт-Петербург.Часть 111
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
Фотографии довоенного Ленинграда 1931 года в цвете
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
Откуда город? Часть 5
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru