Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.6
1900-е. Дорожные работы на Английской набережной
1901. Вагон-лавка на Балтийской железной дороге
1901. Прием почты в почтовый вагон
1901. Строительство нового Троицкого моста
1901. Строительство нового Троицкого моста
1902. Броненосец «Орёл», спущенный с эллинга Галерного острова. 6 июля
1902. Группа офицеров Кирасирского полка. Царское Село
1903. Перед полётом
1905. Сварщики завода Людвига Нобеля
1909. Группа военных и зрителей у эллинга с дирижаблем. Волково Поле
1910. Воздушный шар перед полетом
1910. Группа разносчиков у памятника Петру I на площади императора Петра I
1910-е. Троицкий мост
1911. Дирижабль «Ястреб» в эллинге воздухоплавательного парка
1911. Изготовление аэростата в одном из цехов завода «Треугольник»
1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября
1911. Открытие моста Императора Петра Великого. 26 ноября
1912. Бывшие питомцы 2-го кадетского корпуса и кадеты на обеде по случаю 200-летнего юбилея
1912. Крестный ход у торговых корпусов Апраксина Двора"
1913. Дворцовый гренадер на Дворцовой площади
1913. Приёмный зал Смольного института. Среди посетителей – воспитанники военных учебных заведений