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Радио Аврора 14.04.2021

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Большие проблемы Англии

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что вы отметите за последнюю неделю в мире или в России?

Пожалуй, я отмечу что нарастает изощренность трактовок действий Российской Федерации. Ну вот недавно нас обвинили в том, что мы затеваем войну на Донбассе, чтобы отвлечь от внимания героического противостояния Навального всей путинской власти. Сейчас к этому присоединилось, что мы запрещаем своим гражданам летать в Турцию на отдых, чтобы таким образом покарать Эрдогана за нечестивое общение с Зеленским. При этом кто-то вовсе не знаком со статистикой заболеваемости, кто-то помнится даже на полном серьёзе заявил что мол вероятность заболеть короновирусом в Крыму точно такая же, как в Анталии. Хотя там по статистике число заражений на душу населения различается в десятки раз. Но как известно у “несовершенноумных” статистика тоже своя. Кто-то говорит, ну да сейчас мол там ещё сравнительно не плохо в Крыму, а вот когда понаедет толпа со всея Руси, то тогда там и начнутся заражения.

Ну, честно скажу, даже если бы была действительно какая-то вероятность заразиться сопоставимая той, что в Турции, то вероятность действительно тяжёлого хода заболевания там, насколько я знаю, многократно больше, чем у нас. Просто потому, что у нас, мягко говоря, чуть-чуть лучше поставлена система здравоохранения. И даже заразившегося у нас вылечат со значительной большей вероятностью, чем в Турции. Не говоря уже о том, что лечить будут за счёт нашей внутренней страховой системы, а не за счёт страхового взноса туристической компании. Этот страховой взнос, как показывает долгий печальный опыт практически никогда не бывает достаточен для лечения чего-то серьёзного. Ну, как показывает долгий печальный опыт страховка организованная туристическими компаниями крайне редко покрывает сколько-нибудь серьёзное лечение. Почему так, это отдельная тема, но статистика на сей счёт не утешительная. Вот пожалуй это самое интересное и это показывает, что любители измышления всевозможных вариантов “злокознинности” российской власти настолько изощрены, что могут десятилетиями водить за нос самих себя.

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-14-04-2021/
Метки: аврора, великобритания, турция
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