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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 3

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Безработные сидят на берегу реки и пьют молоко из бутылок


Бездомный готовит обед на импровизированном костре


Безработные едят суп и хлеб в кафе Бернара Макфаддена «Всё за пенни» в Вашингтоне


Безработные мужчины в очереди за едой, штат Айова


Жители Нью-Йорка выстраиваются в очередь у столовой, созданной мэром Ла Гуардиа в ответ на недавнее похолодание


Мужчина упаковывает предметы первой необходимости, в том числе овсяные хлопья и крекеры для безработных, в распределительном центре в Нью-Йорке


225 безработных мужчин накормили и разместили в общежитии в спортзале часовни Святого Марка в Нью-Йорке


Мужчины едят в столовой приюта Бауэри в Нью-Йорке


Рабочий раздает мешки с излишками еды из федерального бюджета группе людей, скопившихся вокруг грузовика


Ужин в честь Дня благодарения подается бездомным Добровольцами Америки в приюте Бауэри на Ист-Хьюстон-стрит


Бездомный спит в небезызвестном районе Скид-Роу – улице в Бауэри, Нью-Йорк. Он знает достаточно, чтобы расположиться на западной стороне улицы, где солнце будет падать и согревать его по утрам


Безработный охотник, округ Плакеминес, Луизиана


Инспектор здравоохранения посещает семью чернокожих рабочих, живущих в плохих условиях


Владелец лачуги, сделанной из сломанного автобуса, открывает свою дверь директору Брэди из Департамента по связям с общественностью на Брум-стрит


Мать-негритянка и трое ее детей живут в бедности в тесной комнате. Чикаго


Мать и ее дети в округе Браун, штат Индиана


Беженцы из Оклахомы в поисках работы на хлопковых полях


Негры выгружают тяжелые мешки с устрицами из пакетбота в док, Новый Орлеан


Двое детей делят ванну на кухне


Женщина качает воду на заднем дворе города, Вашингтон


Два мальчика в переулке, Вашингтон


Дети играют в карты во дворе трущоб возле Юнион-Стейшн


Ряд трущоб. Вашингтон


Во дворе жилого дома в нижнем восточном районе Нью-Йорка


Семья позирует на ступеньках своего дома


Одинокие безработные женщины протестуют против преимущественного трудоустройства замужних женщин в штаб-квартире Администрации чрезвычайной помощи в Бостоне


Объединенных в профсоюзы забастовщики сражаются с группой «штрейкбрехеров», которые пытаются пересечь линию пикета на фабрике


Участники голодных маршей требуют денежной помощи в Вашингтоне


Группа школьников произносит клятву верности


Три человека перед магазином, Вашингтон


Молодая семья перед магазином

Источник: https://humus.livejournal.com/7711172.html
Метки: история, США, фото
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