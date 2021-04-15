

Безработные сидят на берегу реки и пьют молоко из бутылок



Бездомный готовит обед на импровизированном костре



Безработные едят суп и хлеб в кафе Бернара Макфаддена «Всё за пенни» в Вашингтоне



Безработные мужчины в очереди за едой, штат Айова



Жители Нью-Йорка выстраиваются в очередь у столовой, созданной мэром Ла Гуардиа в ответ на недавнее похолодание



Мужчина упаковывает предметы первой необходимости, в том числе овсяные хлопья и крекеры для безработных, в распределительном центре в Нью-Йорке



225 безработных мужчин накормили и разместили в общежитии в спортзале часовни Святого Марка в Нью-Йорке



Мужчины едят в столовой приюта Бауэри в Нью-Йорке



Рабочий раздает мешки с излишками еды из федерального бюджета группе людей, скопившихся вокруг грузовика



Ужин в честь Дня благодарения подается бездомным Добровольцами Америки в приюте Бауэри на Ист-Хьюстон-стрит



Бездомный спит в небезызвестном районе Скид-Роу – улице в Бауэри, Нью-Йорк. Он знает достаточно, чтобы расположиться на западной стороне улицы, где солнце будет падать и согревать его по утрам



Безработный охотник, округ Плакеминес, Луизиана



Инспектор здравоохранения посещает семью чернокожих рабочих, живущих в плохих условиях



Владелец лачуги, сделанной из сломанного автобуса, открывает свою дверь директору Брэди из Департамента по связям с общественностью на Брум-стрит



Мать-негритянка и трое ее детей живут в бедности в тесной комнате. Чикаго



Мать и ее дети в округе Браун, штат Индиана



Беженцы из Оклахомы в поисках работы на хлопковых полях



Негры выгружают тяжелые мешки с устрицами из пакетбота в док, Новый Орлеан



Двое детей делят ванну на кухне



Женщина качает воду на заднем дворе города, Вашингтон



Два мальчика в переулке, Вашингтон



Дети играют в карты во дворе трущоб возле Юнион-Стейшн



Ряд трущоб. Вашингтон



Во дворе жилого дома в нижнем восточном районе Нью-Йорка



Семья позирует на ступеньках своего дома



Одинокие безработные женщины протестуют против преимущественного трудоустройства замужних женщин в штаб-квартире Администрации чрезвычайной помощи в Бостоне



Объединенных в профсоюзы забастовщики сражаются с группой «штрейкбрехеров», которые пытаются пересечь линию пикета на фабрике



Участники голодных маршей требуют денежной помощи в Вашингтоне



Группа школьников произносит клятву верности



Три человека перед магазином, Вашингтон



Молодая семья перед магазином