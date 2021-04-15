1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 3
Безработные сидят на берегу реки и пьют молоко из бутылок
Бездомный готовит обед на импровизированном костре
Безработные едят суп и хлеб в кафе Бернара Макфаддена «Всё за пенни» в Вашингтоне
Безработные мужчины в очереди за едой, штат Айова
Жители Нью-Йорка выстраиваются в очередь у столовой, созданной мэром Ла Гуардиа в ответ на недавнее похолодание
Мужчина упаковывает предметы первой необходимости, в том числе овсяные хлопья и крекеры для безработных, в распределительном центре в Нью-Йорке
225 безработных мужчин накормили и разместили в общежитии в спортзале часовни Святого Марка в Нью-Йорке
Мужчины едят в столовой приюта Бауэри в Нью-Йорке
Рабочий раздает мешки с излишками еды из федерального бюджета группе людей, скопившихся вокруг грузовика
Ужин в честь Дня благодарения подается бездомным Добровольцами Америки в приюте Бауэри на Ист-Хьюстон-стрит
Бездомный спит в небезызвестном районе Скид-Роу – улице в Бауэри, Нью-Йорк. Он знает достаточно, чтобы расположиться на западной стороне улицы, где солнце будет падать и согревать его по утрам
Безработный охотник, округ Плакеминес, Луизиана
Инспектор здравоохранения посещает семью чернокожих рабочих, живущих в плохих условиях
Владелец лачуги, сделанной из сломанного автобуса, открывает свою дверь директору Брэди из Департамента по связям с общественностью на Брум-стрит
Мать-негритянка и трое ее детей живут в бедности в тесной комнате. Чикаго
Мать и ее дети в округе Браун, штат Индиана
Беженцы из Оклахомы в поисках работы на хлопковых полях
Негры выгружают тяжелые мешки с устрицами из пакетбота в док, Новый Орлеан
Двое детей делят ванну на кухне
Женщина качает воду на заднем дворе города, Вашингтон
Два мальчика в переулке, Вашингтон
Дети играют в карты во дворе трущоб возле Юнион-Стейшн
Ряд трущоб. Вашингтон
Во дворе жилого дома в нижнем восточном районе Нью-Йорка
Семья позирует на ступеньках своего дома
Одинокие безработные женщины протестуют против преимущественного трудоустройства замужних женщин в штаб-квартире Администрации чрезвычайной помощи в Бостоне
Объединенных в профсоюзы забастовщики сражаются с группой «штрейкбрехеров», которые пытаются пересечь линию пикета на фабрике
Участники голодных маршей требуют денежной помощи в Вашингтоне
Группа школьников произносит клятву верности
Три человека перед магазином, Вашингтон