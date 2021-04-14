Страна как единое предприятие

Здравствуйте, коллеги. Начну с конкретного замечания по проекту резолюции. Мне представляется, что если в проекте резолюции отдельным девятым пунктом упомянут запрет вывоза леса кругляка, то из четвёртого пункта стоило бы его исключить. Зато включить туда другой, гораздо более болезненный пример разрушительной деятельности нынешних государственных налогостроителей, а именно так называемый налоговый манёвр в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Поскольку этот налоговый манёвр сразу же резко сделал невыгодной переработку нефти в стране, а зато сделал баснословно выгодным её экспорт в сыром виде.

Но это техническая подробность, а теперь немного по сути обсуждаемой проблемы – социалистической альтернативы. Дело в том, что за последние лет где-то так примерно тридцать пять понятие социализма трактуют настолько разнообразно и даже разнобезобразно, что начисто забылась изначальная его суть. Социализм – это единая собственность всего общества на средства производства. Грубо говоря, социализм рассматривает всю страну, а в перспективе весь мир как единое предприятие.

Ну и понятно, в таких условиях нет даже смысла рассуждать о том рентабельно или не рентабельно отдельная дорога или отдельная школа, а то договоримся до фразы одного легендарного, но тем не менее бывшего директора предприятия – “Вас послушать, так прибыль генерирует только отдел сбыта, а все остальные дают чистый убыток”. Так вот, если всё наше хозяйство единое целое, то и рассматривать его надо как единое целое и управлять им как единым целым, о чём говорила коллега Ведута. Правда, сразу скажу что на этом пути есть некоторые технические сложности и полностью их преодолеть удастся только к концу нынешнего десятилетия. Но ещё в середине тридцатых годов нащупан путь обхода этих сложностей, путём гармоничного сочетания централизованного и децентрализованного планирования. К сожалению, эту гармонию при Хрущёве уничтожили попы марксизкого прихода, поскольку это было экспериментально найдено, но тогдашней теорией не обосновано. Теория обосновавшая такое сочетание разработана была несколькими десятилетиями позже. Но в любом случае, если мы единое предприятие, тогда понятно что и обучать надо всех. И здравоохранение нужно всем и надо эти отрасли считать группой А производством средств производства.

И что касается базового дохода, да эта мера конечно нужная, но с моей точки зрения гораздо важнее обеспечить базовую возможность и даже базовую потребность большинства граждан зарабатывать своим трудом, своими усилиями. А это опять же требует понимания страны как единого хозяйства, где всё взаимосвязано. И могу сказать, что на эту тему нужно ещё провести отдельное научное исследование и довольно обширное, но это уже тема совершенно других обсуждений. Спасибо за внимание.