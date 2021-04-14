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Родовая реинкарнация – осознанные сновидения

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ilflVybC-jg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7269 5945
    Женечка 57 мин. назад

      Я вот, например, помню, как перед этим воплощением, стоял выбор уровня сложности. Естественно, после многократных земных воплощений на лёгких уровнях, мне все казалось скучным и пресным, обычная жизнь без потрясений не давала остроты ощущений. Поэтому без всяких сомнений был выбран уровень HARD, дающий в качестве начальных скилов большой запас эмпатии и суперспособность “шило в заднице”, а в качестве дополнительных навыков, не зная как это пригодится в будущем, были выбраны “лень” и “упрямство”, но зато в качестве минусов – полностью отключена возможность введения кодов и читов на прохождение.
      Как оказалось на этом уровне сложности в игре участвуют более 140 млн. игроков, хотя в файле ReadMe было прописано, что 90% встречаемых персонажей это NPC. Так что о заявленной уникальности речи не идёт.
      Кон идёт уже более 40 лет. И, судя по локации, закрученности сюжета и количеству предлагаемых квестов, битва с финальным боссом не за горами.

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