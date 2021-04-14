Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
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Я вот, например, помню, как перед этим воплощением, стоял выбор уровня сложности. Естественно, после многократных земных воплощений на лёгких уровнях, мне все казалось скучным и пресным, обычная жизнь без потрясений не давала остроты ощущений. Поэтому без всяких сомнений был выбран уровень HARD, дающий в качестве начальных скилов большой запас эмпатии и суперспособность “шило в заднице”, а в качестве дополнительных навыков, не зная как это пригодится в будущем, были выбраны “лень” и “упрямство”, но зато в качестве минусов – полностью отключена возможность введения кодов и читов на прохождение.
Как оказалось на этом уровне сложности в игре участвуют более 140 млн. игроков, хотя в файле ReadMe было прописано, что 90% встречаемых персонажей это NPC. Так что о заявленной уникальности речи не идёт.
Кон идёт уже более 40 лет. И, судя по локации, закрученности сюжета и количеству предлагаемых квестов, битва с финальным боссом не за горами.