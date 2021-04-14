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Обострение в Донбассе – когда начнется война?

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В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Также был затронут вопрос тог, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией.

Хронометраж:
00:00 -​ Обострение в Донбассе: когда начнется война?
03:05 -​ Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?
05:15​ — С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий?
08:23​ — Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?
09:25​ — Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган?
14:35​ — Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии «Единая Россия»?
15:51​ — За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?

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P.S. Предыдущие ролики с ресурсом «Украина.РУ»:

Источник: https://nstarikov.ru/obostrenie-v-donbasse-kogda-nachnetsja-voina-126413
Метки: блог, Видео
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