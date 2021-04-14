В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Также был затронут вопрос тог, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией.

Хронометраж:

00:00 -​ Обострение в Донбассе: когда начнется война?

03:05 -​ Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?

05:15​ — С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий?

08:23​ — Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?

09:25​ — Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган?

14:35​ — Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии «Единая Россия»?

15:51​ — За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?

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