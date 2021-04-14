Обострение в Донбассе – когда начнется война?
В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Также был затронут вопрос тог, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией.
Хронометраж:
00:00 - Обострение в Донбассе: когда начнется война?
03:05 - Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?
05:15 — С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий?
08:23 — Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?
09:25 — Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган?
14:35 — Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии «Единая Россия»?
15:51 — За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?
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