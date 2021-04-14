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Герои тыла и котлов

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О текущих командующих оперативными командованиями ВСУ.

Герои тыла и котлов

В прошлый раз мы прошлись по верхушке руководства армии, а теперь пойдём ниже, в округа. Вся Украина разделена на четыре оперативных командования: «Север», «Восток», «Юг» и «Запад». В свете последних новостей Северное командование становится самым ответственным. Им с декабря 2019 г. командует генерал-майор Валерий Залужный. В открытых источниках мне не удалось найти, где служил Залужный в промежутке между 2012 и 2017 гг. В 2017-м он стал начальником штаба командования «Запад», затем служил в оперативном штабе ВСУ, был такой бюрократический орган для усложнения управления войсками. Ни наград за войну, ни даже выдуманных перемог на «российско-украинской войне» ему не придумали. Он просто нигде не воевал. С 2009 по 2012 гг. он командовал 51-й механизированной бригадой. В мае 2014 г. части этой бригады отпинали под Волновахой бойцы Беса. Затем это воинское подразделение расформировали, потому что даже на фоне ВСУ лета 2014-го они плохо воевали. Может, Залужный ушел из бригады в 2012-м, и там всё развалилось за два года? А до этого было идеально? Сомневаюсь.

Командующий ОК «Восток» генерал-майор Нестеренко в начале 2014 г. командовал 30-й бригадой. Она тоже была бесславно разгромлена в многочисленных котлах. Но командовал ей уже не он. Нестеренко – на штабных должностях. Показательно, что за войну у него нет ни одной награды или хотя бы маленького интервью какому-нибудь «Цензору» про героический разгром москалей. Тишина. А ведь у них там существует правило: попал в котёл – расскажи про «перемогу». Генерал-майору сказать нечего.

ОК «Юг». Даже в официальной биографии нет упоминания об участии командующего этим округом в войне на Донбассе. Генерал-майор Палагнюк долгое время служил в военкомате комиссаром. Все знают, с чего жили и живут эти военные комиссары, особенно раньше, при повальном откосе от армии. Потом Палагнюк проработал в штабе тылового ОК «Юг». Украинская википедия с гордостью сообщает, что там же служат его жена и дочь. Ну, вы поняли. Этому человеку доверили отражать нападение российских десантников из Крыма? Ну-ну…

Единственный боевой генерал из командующих округами служит в ОК «Запад» – герой Украины Сергей Шаптало. В 2014 – 2017 гг. он командовал 128-й горно-пехотной бригадой. Во время боёв под Дебальцево, поняв, что находится в котле, без приказа сверху, по личной инициативе, вывел бригаду из окружения, за что получил Героя. Двусмысленная ситуация с этим выходом, но Шаптало хотя бы на собственной шкуре ощутил, что такое реальная война.
Такие вот командующие округами. Интересно будет почитать о командирах бригад.

(с) Владлен Татарский

https://www.asd.news/articles/ukraina/geroi-tyla-i-kotlov/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6701368.html
Метки: война на украине, всу, Украина
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