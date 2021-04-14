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Деградация русского языка – КАК СИЛЬНО мы ушли от ПУТИ ПРЕДКОВ? Буквица – словарь или НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E4J1KEQrtuQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7269 5945
    Женечка 34 мин. назад

      Ну скорее не деградация, а адаптация. Разговорная речь всегда была на порядок проще, чем письменная. Теперь же с развитием мессенджеров и поголовного увлечения онлайн общением, когда нужно быстро писать ответы, эта грань начала стираться – люди как говорят так и пишут.

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