Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
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Ну скорее не деградация, а адаптация. Разговорная речь всегда была на порядок проще, чем письменная. Теперь же с развитием мессенджеров и поголовного увлечения онлайн общением, когда нужно быстро писать ответы, эта грань начала стираться – люди как говорят так и пишут.