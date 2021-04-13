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Юрий Гагарин. Первая годовщина полета в космос (1962)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zGqnQOJXmeQ
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