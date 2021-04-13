Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.5
89. 1897. Старт гонки на три версты на Каменноостровском циклодроме
90. 1908. Велоспорт. Старт велогонки
91. 1908. Старт велосипедной гонки на Марсовом поле
92. 1893. Экспозиция ликёроводочного завода «К.Ланге и Ко» на Всероссийской гигиенической выставке
93. 1899. Модели шляп фабрики К. Ландрата на выставке
94. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Разборка и резка тряпья
95. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Цех печатного отделения
96. 1900-1903. Внутренний вид «Пассажа», впервые освещенного электричеством
97.1900-е. Внутренний вид мануфактурного магазина Au printemps (бывший Аравин) во время торговли. (Мебельный ряд, Екатерининский канал, пом.29-30)
98. 1901. Рабочий торгового дома братьев Шталь за перекачкой вина на складе
99. 1902. Новый завод для производства приборов беспроводного телеграфа в Кронштадте
100. 1902. Мастерские для обучения калек ремёслам при ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы
103. 1908.Шуваловский гребной кружок Фортуна. Мужское одиночное катание"
104. 1908. Дежурный пожарный Лиговсокго резерва пожарной дружины у сигнального колокола
105. 1909. Памятник Александру III после церемонии открытия
106. 1910. Владимирский дворец
107. 1911. Контора банкирского дома «Захария Жданов»
108. 1911. Волжско-Камский коммерческий банк. Операционный зал
109. 1911. В помещении безопасных ящиков Волжско-Камского коммерческого банка
110. 1912. Вилла Л.Н.Андреева «Аванс» в Ваммельсуу
111. 1905. Леонид Андреев c Александрой Велигорской в «Пенатах»
112. 1912. Выставка Академии художеств, тронное кресло царицы Елизаветы