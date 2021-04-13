Главная » История, Творчество

Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.5

110 0

89. 1897. Старт гонки на три версты на Каменноостровском циклодроме
89. 1897. Старт гонки на три версты на Каменноостровском циклодроме

90. 1908. Велоспорт. Старт велогонки
90. 1908. Велоспорт. Старт велогонки

91. 1908. Старт велосипедной гонки на Марсовом поле
91. 1908. Старт велосипедной гонки на Марсовом поле

92. 1893. Экспозиция ликёроводочного завода «К.Ланге и Ко» на Всероссийской гигиенической выставке
92. 1893. Экспозиция ликёроводочного завода «К.Ланге и Ко» на Всероссийской гигиенической выставке

93. 1899. Модели шляп фабрики К. Ландрата на выставке
93. 1899. Модели шляп фабрики К. Ландрата на выставке

94. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Разборка и резка тряпья
94. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Разборка и резка тряпья

95. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Цех печатного отделения
95. 1900. Экспедиция заготовления государственных бумаг. Цех печатного отделения

96. 1900-1903. Внутренний вид «Пассажа», впервые освещенного электричеством
96. 1900-1903. Внутренний вид «Пассажа», впервые освещенного электричеством

97. 1900-е. Внутренний вид мануфактурного магазина Au printemps (бывший Аравин) во время торговли. (Мебельный ряд, Екатерининск
97.1900-е. Внутренний вид мануфактурного магазина Au printemps (бывший Аравин) во время торговли. (Мебельный ряд, Екатерининский канал, пом.29-30)

98. 1901. Рабочий торгового дома братьев Шталь за перекачкой вина на складе
98. 1901. Рабочий торгового дома братьев Шталь за перекачкой вина на складе

99. 1902. Новый завод для производства приборов беспроводного телеграфа в Кронштадте
99. 1902. Новый завод для производства приборов беспроводного телеграфа в Кронштадте

100. 1902. Мастерские для обучения калек ремёслам при ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы — копия (2)
100. 1902. Мастерские для обучения калек ремёслам при ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы

101. 1902. Мастерские для обучения калек ремёслам при ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы — копия

102. 1902. Мастерские для обучения калек ремёслам при ортопедическом отделении Максимилиановской лечебницы

103. 1908.Шуваловский гребной кружок Фортуна. Мужское одиночное катание
103. 1908.Шуваловский гребной кружок Фортуна. Мужское одиночное катание"

104. 1908. Дежурный пожарный Лиговсокго резерва пожарной дружины у сигнального колокола
104. 1908. Дежурный пожарный Лиговсокго резерва пожарной дружины у сигнального колокола

105. 1909. Памятник Александру III после церемонии открытия
105. 1909. Памятник Александру III после церемонии открытия

106. 1910. Владимирский дворец
106. 1910. Владимирский дворец

107. 1911. Контора банкирского дома «Захария Жданов»
107. 1911. Контора банкирского дома «Захария Жданов»

108. 1911. Волжско-Камский коммерческий банк. Операционный зал
108. 1911. Волжско-Камский коммерческий банк. Операционный зал

109. 1911. В помещении безопасных ящиков Волжско-Камского коммерческого банка
109. 1911. В помещении безопасных ящиков Волжско-Камского коммерческого банка

110. 1912. Вилла Л.Н.Андреева «Аванс» в Ваммельсуу.
110. 1912. Вилла Л.Н.Андреева «Аванс» в Ваммельсуу

111. 905. Леонид Андреев c Александрой Велигорской в «Пенатах»
111. 1905. Леонид Андреев c Александрой Велигорской в «Пенатах»

112. 1912. Выставка Академии художеств, тронное кресло царицы Елизаветы
112. 1912. Выставка Академии художеств, тронное кресло царицы Елизаветы

113. Александр Куприн за своим письменным столом, Гатчина
113. Александр Куприн за своим письменным столом, Гатчина

Источник: https://humus.livejournal.com/7704668.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Санкт-Петербург.Часть 111
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
Фотографии довоенного Ленинграда 1931 года в цвете
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
Откуда город? Часть 5
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru