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Россия и Украина. Главный фактор происходящего. Л. Ивашов. И. Шишкин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w6G2Xyd0JgQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17380 14434
    марина 23 мин. назад

      Скучный старик этот Ивашов ,что толкает Америку -то что и всегда- деньги :
      “Вышел отчет минфина США за март, где мы видим:

      - доходы бюджета составили $268 ярдов (+13% по сравнению с мартом 2020)

      - расходы бюджета составили $927 ярдов, превысив доходы в 3.5 раза

      Как несложно заметить, доходов бюджета США хватило бы на армию, проценты по долгам и социальные пособия. На медицину, образование, ковидловый пакет помощи и все остальное денег уже нет, это все покрывается исключительно за счет займов и печатного станка.

      Если смотреть не только на март, а на весь финансовый год, то доходы составили $1.7 трлн резаной, а расходы $3.4 трлн – разрыв все равно кратный.”
      Привыкли жить красиво,Трамп обобрал БВ и арабов ,эти трясут и пугают ЕС .Англия, как всегда желает над схваткой обьвить свой финансовый контроль,даже Лизавету обьвили сородичем Мохамада в т.ч.Хохлы им всем покажут дружбу.
      Никуда не полезет сверхосторожный Путин первым,он даже в Крыму ничью собственность чиновников ,кроме Пети и Таруты не тронул,только выгодный совместный бизнес на постсоветском пространстве,ато от испуга натворят лишнего.А с Закулисой играют в другие игры.

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