Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Скучный старик этот Ивашов ,что толкает Америку -то что и всегда- деньги :
“Вышел отчет минфина США за март, где мы видим:
- доходы бюджета составили $268 ярдов (+13% по сравнению с мартом 2020)
- расходы бюджета составили $927 ярдов, превысив доходы в 3.5 раза
Как несложно заметить, доходов бюджета США хватило бы на армию, проценты по долгам и социальные пособия. На медицину, образование, ковидловый пакет помощи и все остальное денег уже нет, это все покрывается исключительно за счет займов и печатного станка.
Если смотреть не только на март, а на весь финансовый год, то доходы составили $1.7 трлн резаной, а расходы $3.4 трлн – разрыв все равно кратный.”
Привыкли жить красиво,Трамп обобрал БВ и арабов ,эти трясут и пугают ЕС .Англия, как всегда желает над схваткой обьвить свой финансовый контроль,даже Лизавету обьвили сородичем Мохамада в т.ч.Хохлы им всем покажут дружбу.
Никуда не полезет сверхосторожный Путин первым,он даже в Крыму ничью собственность чиновников ,кроме Пети и Таруты не тронул,только выгодный совместный бизнес на постсоветском пространстве,ато от испуга натворят лишнего.А с Закулисой играют в другие игры.