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Расовые протесты в Миннесоте

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Расовые протесты в Миннесоте

В Миннесоте продолжаются расовые протесты после очередного убийства цветного местной полицией.
Согласно объяснению местной полиции, офицер Ким Поттер случайно застрелила нарушителя правил дорожного движения, который находился в розыске за другие мелкие нарушения.
Якобы, перепутала тазер с пистолетом во время того, как задержанный начал вырываться и пытался уехать.. В пользу этого объяснения играет запись с нательной камеры полицейского, где зафиксированы слова "Черт, я кажется застрелила его".
Понятное дело, что такие объяснения протестующих не удовлетворяют, поэтому протесты с требованием наказать виновного продолжаются.
Протестующие по традиции громили магазины и муниципальное имущество, полиция применяла дубинки, газ и резиновые пули.


Видео с нательной камеры.




Пистолет и тазер.


Убитый полицией Даунт Райт.














































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6698764.html
Метки: blm, Видео, миннесота, полиция, протесты, расизм, США, фотографии
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