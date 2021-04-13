Противостояние на Донбассе не может продолжаться вечно. Если первыми атакуют ВСУ, то потом трудно будет доказать, что они не агрессоры, а защитники Киева..Нужна какая-то еврейская хитрость. К примеру, в центре Киева происходит небольшой ядерный ( одна -полторы килотонны) взрыв. Эффект сильный — много трупов и много шума. Тут же мировые СМИ объявляют виновным Путина — ведь он всем известный злодей и «убийца». Это знает и последний негр в Африке. Поверят этому и на Украине. После чего воодушевленные воины ВСУ бесстрашно атакуют Донбасс и выгдядят уже не агрессорами, а героями.

Откуда ядерный заряд? Время от времени в Киеве приземляются большие военно-транспортные самолеты США, и никто не запретит доставить небольшую специальную посылку бендеровцам и назначить их главными исполнителями акции. Ждите событий.