Противостояние на Донбассе не может продолжаться вечно
Противостояние на Донбассе не может продолжаться вечно. Если первыми атакуют ВСУ, то потом трудно будет доказать, что они не агрессоры, а защитники Киева..Нужна какая-то еврейская хитрость. К примеру, в центре Киева происходит небольшой ядерный ( одна -полторы килотонны) взрыв. Эффект сильный — много трупов и много шума. Тут же мировые СМИ объявляют виновным Путина — ведь он всем известный злодей и «убийца». Это знает и последний негр в Африке. Поверят этому и на Украине. После чего воодушевленные воины ВСУ бесстрашно атакуют Донбасс и выгдядят уже не агрессорами, а героями.
Откуда ядерный заряд? Время от времени в Киеве приземляются большие военно-транспортные самолеты США, и никто не запретит доставить небольшую специальную посылку бендеровцам и назначить их главными исполнителями акции. Ждите событий.
Конечно, наши правители могут совершить упреждающие действия. Например, внезапно высадить десант посреди Киева, заблокировать правительство и Раду. Далее передать бразды правления патриотам Украины и закончить гражданскую войну. Что и требовалось доказать…
Знаете что? Леонид Петрович!, – лучше бы Вы оставили эти “упреждающие хитрости” разрешать более компетентным в этих вопросах органам, в кои, не Вы, не Ваши консультанты из “державы света” – уверен, не входят)))
…Конечно, решения будут принимать “компетентные органы”, но и пенсионер-недоумок может иметь свои фантазии. Здесь важно -предупредить!
Я таки не понял, Вы кого хотите своими фантазиями предупредить, – тех которые хитры или тех которые должны по долгу службы знать эти хитрости?
Таки ты Виктор сбил Леню с толку ,он рискнул -нафантазировал и вряд ли Нилова отблагодарит его теперь-засветился с нехорошей стороны.
На мой взгляд это “чистой воды” окно Овертона
…имеющий ум да поймет!
Ум поймёт, а разум свое возьмет.)))
А вы с Ниловой посоветовались ?чтобы такое предлагать.Осталось 30-40 дней и СП 2 будет достроен -вот и вся бомба-потом закрыть газопровод на ремонт долгий на б/у и предложить им дружбу к зиме.
Чего-то не въезжаю… С окончанием строительства СП 2 будет закончена гражданская война на Украине? При чем ” в огороде бузина и в Киеве дядька”. Разъясните, пожалуйста…
Видите ли кроме балтийского флота в Черное море по шлюза переправляют более десятка кораблей Каспийского флота. Их задача провести учения, и уничтожить условного противника. Через Босфор уже прошли корабли НАТО в Черное море. Их задача уничтожить условного противника в Черном море. В южные районы Россия перебрасывает две армии, чтобы во время учений уничтожить условного противника. Вы наверно понимаете что такое две армии ?
От противника останутся только одни условности. Поэтому ваши выдумки в статье не нужны.
В мае 1941-го “компетентные” Тимошенко (Нарком Обороны) и Жуков (Генеральный штаб) не предупредили о грядущем нападении Гитлера. А в народе чуяли войну… Так кто оказался прав?
В 14-м веке на берегах Дона княгиня Ольга не пошла делать аборт, и не призналась князю Игорю, пока тот был в походе. А народ чуял, и оказался прав. Так появились украинцы. А вы хотите ядерным взрывом уничтожить историю Государства Российского.
поляки на всякий случай провели учения свои и доложили США и миру,что Россия победила через 4 дня.На прошлой неделе с ВСУ дезертировало 300 человек.Сегодняшние заявления Шойгу -это бомба -4048 заявленных учений.Борисов в Венесуэле и Кубе заключает договора .Так кто ж будет воевать против нашей армии.Может Сакаашвили с Зеленским ?
.Кстати посмотри 95 квартал -выпуск с Зеленским “” 300 евреев” называется(немного другое там слово)-там пришел перс обьявлять войну -обхохочешься ,все-таки в этой роли он был неплох.
Какие загранотряды вытолкают Ляшко на войну?? Бумеранг возвращается к США .Россия много лет сосредотачивалась, чтобы дать своему главному геополитическому врагу – США достойный ответ.
! Поэтому Генри Киссинджер на прошлой неделе сказал: “Вашингтон должен смириться с изменением мирового порядка” и посоветовал руководству США начать переговоры с Россией и Китаем.
Правда, старый дед здесь лукавит, так как Вашингтон уже делал попытку договориться или правильнее сказать: сговориться.
лозунгом “Беззападность”, то Кукловодам план пришлось менять, и выставить на сцену старичка Байдена под девизом: “Байден придет – порядок наведет”.
Дед Бидон по задумке Кукловодов должен был не только Европу снова в стойло поставить, НО и сговориться с Китаем дружить против России.
Кто-то скажет, что черные лебеди в США уже летят. И будет прав.
Ну а я скажу, что к США уже подкрался из холодной России северный пушной зверек – писец.
Желаю Киссинджеру пожить подольше, чтобы он на своей шкуре прочувствовал его появление в потухшем граде на холме.
Бумеранг, запущенный американцами в строну России, возвращается на родину – в США. Без шапок и брошенных в воздух чепчиков. В гордом одиночестве.
PS: Единственное, как может нам подгадить загнанный в угол дядя Сэм, да и не только нам, но и всему миру – это распространение в мире более опасного вируса, который американцы уже засветили – это Predikt-Cov-35. Он аналогичен вирусу с высокой летальностью – Sars-Cov-2. Патрушев и МИД Китая по этой теме сразу же дали свои комментарии. Что как бы намекает.
без газопровода будет закончена экономика Б/у.
Похоже, Леонид Петрович подключил онлайн-кинотеатр и черпает информацию оттуда, интерпретируя её по своему:
“На Netflix вышел фильм «Смертельная зона» про войну на Украине и ядерный взрыв в Киеве в 2036 году”
https://inosmi-ru.turbopages.org/inosmi.ru/s/social/20210119/248938496.html
Вот спасибо за сообщение о фильме! Посмотрю обязательно.
Одно знаю твердо: если ядерный взрыв в Киеве состоится, то ни один важный еврей не пострадает. Такое уже было 11.09.2001 в Нью-Иорке, когда сносили Торговый Центр.
Если такое не дай бог задумано кем то.
То, – не в наших (яповских) силах этому противостоять.
Но вот не “раздувать” подобные планы, – вполне себе можем позволить.