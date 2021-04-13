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Противостояние на Донбассе не может продолжаться вечно

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Фото Восход

Противостояние на Донбассе не может продолжаться вечно. Если первыми атакуют ВСУ, то потом трудно будет доказать, что они не агрессоры, а защитники Киева..Нужна какая-то еврейская хитрость. К примеру, в центре Киева происходит небольшой ядерный ( одна -полторы килотонны) взрыв. Эффект сильный — много трупов и много шума. Тут же мировые СМИ объявляют виновным Путина — ведь он всем известный злодей и «убийца». Это знает и последний негр в Африке. Поверят этому и на Украине. После чего воодушевленные воины ВСУ бесстрашно атакуют Донбасс и выгдядят уже не агрессорами, а героями.

Откуда ядерный заряд? Время от времени в Киеве приземляются большие военно-транспортные самолеты США, и никто не запретит доставить небольшую специальную посылку бендеровцам и назначить их главными исполнителями акции. Ждите событий.

 

Метки: донбасс
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19 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7616 6497
    Леонид Петрович Плотников час назад

      Конечно, наши правители могут совершить упреждающие действия. Например, внезапно высадить десант посреди Киева, заблокировать правительство и Раду. Далее передать бразды правления патриотам Украины и закончить гражданскую войну. Что и требовалось доказать…

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    • 17369 14427
      марина час назад

        А вы с Ниловой посоветовались ?чтобы такое предлагать.Осталось 30-40 дней и СП 2 будет достроен -вот и вся бомба-потом закрыть газопровод на ремонт долгий на б/у и предложить им дружбу к зиме.

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        • 7616 6497
          Леонид Петрович Плотниковмарина час назад

            Чего-то не въезжаю… С окончанием строительства СП 2 будет закончена гражданская война на Украине? При чем ” в огороде бузина и в Киеве дядька”. Разъясните, пожалуйста…

            • 7474 5310
              чужойЛеонид Петрович Плотников час назад

                Видите ли кроме балтийского флота в Черное море по шлюза переправляют более десятка кораблей Каспийского флота. Их задача провести учения, и уничтожить условного противника. Через Босфор уже прошли корабли НАТО в Черное море. Их задача уничтожить условного противника в Черном море. В южные районы Россия перебрасывает две армии, чтобы во время учений уничтожить условного противника. Вы наверно понимаете что такое две армии ?
                От противника останутся только одни условности. Поэтому ваши выдумки в статье не нужны.

                • 7616 6497
                  Леонид Петрович Плотниковчужой 52 мин. назад

                    В мае 1941-го “компетентные” Тимошенко (Нарком Обороны) и Жуков (Генеральный штаб) не предупредили о грядущем нападении Гитлера. А в народе чуяли войну… Так кто оказался прав?

                    • 7474 5310
                      чужойЛеонид Петрович Плотников 40 мин. назад

                        В 14-м веке на берегах Дона княгиня Ольга не пошла делать аборт, и не призналась князю Игорю, пока тот был в походе. А народ чуял, и оказался прав. Так появились украинцы. А вы хотите ядерным взрывом уничтожить историю Государства Российского.

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                    • 17369 14427
                      мариначужой четыре минуты назад

                        поляки на всякий случай провели учения свои и доложили США и миру,что Россия победила через 4 дня.На прошлой неделе с ВСУ дезертировало 300 человек.Сегодняшние заявления Шойгу -это бомба -4048 заявленных учений.Борисов в Венесуэле и Кубе заключает договора .Так кто ж будет воевать против нашей армии.Может Сакаашвили с Зеленским ?
                        .Кстати посмотри 95 квартал -выпуск с Зеленским “” 300 евреев” называется(немного другое там слово)-там пришел перс обьявлять войну -обхохочешься ,все-таки в этой роли он был неплох.
                        Какие загранотряды вытолкают Ляшко на войну?? Бумеранг возвращается к США .Россия много лет сосредотачивалась, чтобы дать своему главному геополитическому врагу – США достойный ответ.
                        ! Поэтому Генри Киссинджер на прошлой неделе сказал: “Вашингтон должен смириться с изменением мирового порядка” и посоветовал руководству США начать переговоры с Россией и Китаем.

                        Правда, старый дед здесь лукавит, так как Вашингтон уже делал попытку договориться или правильнее сказать: сговориться.

                        лозунгом “Беззападность”, то Кукловодам план пришлось менять, и выставить на сцену старичка Байдена под девизом: “Байден придет – порядок наведет”.

                        Дед Бидон по задумке Кукловодов должен был не только Европу снова в стойло поставить, НО и сговориться с Китаем дружить против России.

                        Кто-то скажет, что черные лебеди в США уже летят. И будет прав.

                        Ну а я скажу, что к США уже подкрался из холодной России северный пушной зверек – писец.

                        Желаю Киссинджеру пожить подольше, чтобы он на своей шкуре прочувствовал его появление в потухшем граде на холме.

                        Бумеранг, запущенный американцами в строну России, возвращается на родину – в США. Без шапок и брошенных в воздух чепчиков. В гордом одиночестве.

                        PS: Единственное, как может нам подгадить загнанный в угол дядя Сэм, да и не только нам, но и всему миру – это распространение в мире более опасного вируса, который американцы уже засветили – это Predikt-Cov-35. Он аналогичен вирусу с высокой летальностью – Sars-Cov-2. Патрушев и МИД Китая по этой теме сразу же дали свои комментарии. Что как бы намекает.

                    • 17369 14427
                      маринаЛеонид Петрович Плотников 57 мин. назад

                        без газопровода будет закончена экономика Б/у.

                  • 7254 5942
                    Женечка 56 мин. назад

                      Похоже, Леонид Петрович подключил онлайн-кинотеатр и черпает информацию оттуда, интерпретируя её по своему:
                      “На Netflix вышел фильм «Смертельная зона» про войну на Украине и ядерный взрыв в Киеве в 2036 году”
                      https://inosmi-ru.turbopages.org/inosmi.ru/s/social/20210119/248938496.html

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