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Новая мировая война

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Карательные операции киевских террористов против Донбасса маловероятны, но к сожалению возможны. Маловероятно потому, что в общем-то этих самых террористов уже не только известили, но и доказали на практике, что карательная операция нацеленная на Донецк и Луганск закончится войной. И инстинкт самосохранения должен им конечно диктовать действовать по принципу – пока собака лает, она не кусает. Но с другой стороны, у них есть две серьёзные проблемы – внешние и внутренние.

Внешние – Соединённые Государства Америки зная, что Украина сейчас не просто развита значительно хуже остальной России, а ещё и стремительно на глазах деградирует. Пытаются вернуть Украину в состав России, с тем чтобы самая развитая часть России – Российская Федерация была вынуждена потратить колоссальные средства на реанимацию. Ну, вот посмотрите сколько денег пришлось вложить в Крым, чтобы компенсировать последствия его оккупации Украиной на протяжении двадцати трёх лет.

А вторая причина, на мой взгляд, ещё важнее. Поскольку большинство граждан Украины русские, причём громадное большинство по данным социологической службы Gallup за две тысячи восьмой год пять шестых граждан Украины по родному языку русские, причём по языку не просто впитанному, как говорится, с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Да конечно, сейчас регионы с большей концентрацией русских Крым и Донбасс ушли из состава Украины. Но правда часть Донбасса Украина ещё оккупирует, но в любом случае, прав у жителей оккупированной Украины части Донбасса нет практически никаких. Но даже не смотря на это, всё равно громадное большинство граждан Украины русские. И чтобы числиться формально независимыми, правители Украины вынуждены постоянно раздувать конфликты между Украиной и остальной Россией. Ну, начали с Российской Федерации, теперь уже вот с Белоруссией поругались и с большей частью средне-азиатских республик отношения крайне натянутые у Украины. И по мере того, как становится привычным очередной уровень конфликта, по мере того, как граждане Украины перестают воспринимать это как достаточное основание для своего отделения от остальной России, вот по мере всего этого, власти желающие числится независимыми, вынуждены поднимать накал истерии…

Источник: https://vassermans.ru/mir/novaya-mirovaya-vojna/
Метки: мировоззрение
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