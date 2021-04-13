Главная » История, Творчество

Чем моложе фигурист, тем хуже ему жилось в СССР

57 1


Ужасы социализма в голове фигуриста Коляды. Яркий пример тезиса Мединского про то, что воспитано поколение, голова которого набита чушью.

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об ужасах жизни в СССР. Самому спортсмену сейчас 26 лет, то есть, он родился спустя 4 года после распада Советского Союза. Мы не смогли пройти мимо этой леденящей душу истории.
Как сообщает пресса, Коляда не смог бы жить в обществе, где «людям приходилось иметь одинаковые предметы быта». Как это выглядело, фигурист описал в красках:

«Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки… Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно утверждать это, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам, всё так и было».

По-видимому, Коляда знает о жизни в Советском Союзе по российским произведениям искусства.



Наша редакция решила помочь Мише Коляде и сделала небольшую подборку фото о том, что «всё так и было».



Грузия, рынок, 70-е. Белые рубашки так и режут глаз.



Пицунда, Абхазия, 60-е. На мужчине справа синий пиджак замаскирован под рубашку. Другой мужчина спрятал пиджак.



Ереван, 1975. Искусно замаскированные красные галстуки.









Москва, 1959. От стереотипных пиджаков, галстуков и рубашек хочется бежать.



Киев, 1952. Красные галстуки наступают.



Москва. 1952.



Короче говоря, подтверждается современная поговорка: чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине… Хотим посоветовать Мише посмотреть внимательно на свою одежду (наверняка очень престижной марки — как и у остальных «приличных людей»), на свой телефон (наверняка Apple iPhone — опять же, как у всех) и хорошенько призадуматься о своей индивидуальности.

https://www.rotfront.su/26-letnij-figurist-kolyada-rasskazal-ob-u/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6699289.html
Метки: идиоты, образование, ссср, фотографии, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мороженый Дудь для детей
Якутия в сетях Арктик Коннект
Разоблачаем! Сталин этого не говорил …
Русский и европеец
Ил выруливает на взлётную полосу
Вызов сборной - Народ играет против сборной России!
Россия – не Украина: кина не будет… Юлия Витязева
Миллиарды Чубайсу за управление Роснано
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7256 5944
    Женечка 19 мин. назад

      Походу от армии его отмазали – там ведь все в одинаковой форме. Вот бы у него взрыв мозга был. Хотя, наверное, и в школе не был – с детства на тренировках, иначе бы знал, что и там единообразная одежда рекомендована. Ну а тогда какой спрос с неуча?

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru