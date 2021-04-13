Битва под Фридландом
Вышла свежая серия отличного цикла посвященного ключевым сражениям Наполеоновских войн.
Текущий выпуск посвящен битве под Фридландом, где русская армия потерпела тяжелое поражение из-за катастрофических ошибок Беннигсена (к нему были вопросы и по сражению у Прейсиш-Эйлау, которое закончилось вничью). Это было пожалуй наиболее болезненное поражение России в сражениях с Наполеоном после Аустерлица.
После этого сражения Российской Империи пришлось заключить с позиции слабости Тильзитский мир с Наполеоном (который сам его и нарушит спустя 5 лет), что весьма огорчило терпящую национальную катастрофу Пруссию и Британскую Империю, которая снова оставалась без союзников в Европе в войне с Наполеоном.
Впрочем, определенные выгоды это России принесло – пользуясь Тильзитским миром Российская Империя уже в следующем году отжала у Швеции Финляндию, которая в 1809-м вошла в состав империи, а до начала похода Наполеона на Россию, успели закончить войну с Османской Империей, которая уступила России территории в Молдавии и на Кавказе.
Как обычно, радует детальный подход автора и поэтапная демонстрация ключевых фаз сражения.
https://colonelcassad.livejournal.com/6538205.html - Риволи, Маренго, Аустерлиц, Йена, Ауэрштадт и Прейсиш-Эйлау
https://colonelcassad.livejournal.com/6614022.html – Гейльсберг
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