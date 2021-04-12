Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.4
66. 1908. Победители и члены Санкт-Петербургского яхт-клуба
68. 1899. Александринский приют для женщин
69. 1900. Зеленый мост через Мойку
70. 1900-е. Фруктовый магазин И.А.Поэнта
71. 1902. Медицинские курсы
72. 1903. Наводнение 12.11. Васильевский остров, угол 16 линии и Среднего проспекта
73. 1903. Наводнение 12.11. Садовая ул. у Никольского рынка
74. 1903. Строительство эллинга Балтийского завода. 8 июня
75. 1904. Учебный корабль императорского флота «Шарлотта» на Неве
76. 1907. Перестройка Аничкова моста в связи с прокладкой трамвайных рельсов
77. 1910. Вид столовой во Владимирском дворце
78. 1910-е. Вырубка льда на Неве
79. 1910-е. Укладка канализационных труб
80. 1911. Склад изделий Общества граммофонов и пишущих машин
81. 1912. Дом №26-28 по Каменноостровскому проспекту
82. 1914. Женская аптека А.Б.Лесневской
83. 1914. Сёстры милосердия в перевязочной общины св. Евгении
84. 1914. Служащие Петроградской городской телефонной станции
85. 1914-1917. Бронирование автомобилей на Ижорском заводе, Колпино
86. 1916. Участники совещания по профобразованию. 14 июля
87. Женская гимназия
88. 1910-е. Детская больница принца Ольденбургского. Учащиеся женского училища принцессы Терезии Ольденбургской укладывают детей спать.