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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.4

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66. 1908. Победители и члены Санкт-Петербургского яхт-клуба
66. 1908. Победители и члены Санкт-Петербургского яхт-клуба

67. 1897. Дом А.Г.Губкина
67. 1897. Дом А.Г.Губкина

68. 1899. Александринский приют для женщин
68. 1899. Александринский приют для женщин

69. 1900. Зеленый мост через Мойку
69. 1900. Зеленый мост через Мойку

70. 1900-е. Фруктовый магазин И.А.Поэнта
70. 1900-е. Фруктовый магазин И.А.Поэнта

71. 1902. Медицинские курсы
71. 1902. Медицинские курсы

72. 1903. Наводнение 12.11. Васильевский остров, угол 16 линии и Среднего проспекта
72. 1903. Наводнение 12.11. Васильевский остров, угол 16 линии и Среднего проспекта

73. 1903. Наводнение 12.11. Садовая ул. у Никольского рынка
73. 1903. Наводнение 12.11. Садовая ул. у Никольского рынка

74. 1903. Строительство эллинга Балтийского завода. 8 июня
74. 1903. Строительство эллинга Балтийского завода. 8 июня

75. 1904. Учебный корабль императорского флота «Шарлотта» на Неве
75. 1904. Учебный корабль императорского флота «Шарлотта» на Неве

76. 1907. Перестройка Аничкова моста в связи с прокладкой трамвайных рельсов
76. 1907. Перестройка Аничкова моста в связи с прокладкой трамвайных рельсов

77. 1910. Вид столовой во Владимирском дворце
77. 1910. Вид столовой во Владимирском дворце

78. 1910-е. Вырубка льда на Неве
78. 1910-е. Вырубка льда на Неве

79. 1910-е. Укладка канализационных труб
79. 1910-е. Укладка канализационных труб

80. 1911. Склад изделий Общества граммофонов и пишущих машин
80. 1911. Склад изделий Общества граммофонов и пишущих машин

81. 1912. Дом №26-28 по Каменноостровскому проспекту
81. 1912. Дом №26-28 по Каменноостровскому проспекту

82. 1914. Женская аптека А.Б.Лесневской
82. 1914. Женская аптека А.Б.Лесневской

83. 1914. Сёстры милосердия в перевязочной общины св. Евгении
83. 1914. Сёстры милосердия в перевязочной общины св. Евгении

84. 1914. Служащие Петроградской городской телефонной станции.
84. 1914. Служащие Петроградской городской телефонной станции

85. 1914-1917. Бронирование автомобилей на Ижорском заводе, Колпино
85. 1914-1917. Бронирование автомобилей на Ижорском заводе, Колпино

86. 1916. Участники совещания по профобразованию. 14 июля
86. 1916. Участники совещания по профобразованию. 14 июля

87. Женская гимназия
87. Женская гимназия

88. 1910-е. Детская больница принца Ольденбургского. Учащиеся женского училища принцессы Терезии Ольденбургской укладывают детей спать
88. 1910-е. Детская больница принца Ольденбургского. Учащиеся женского училища принцессы Терезии Ольденбургской укладывают детей спать.

Источник: https://humus.livejournal.com/7703632.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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