Главная » Политика

Глава Лиги безопасного интернета в России потребовала полной блокировки Твиттер

65 0

За кардинальные меры по блокировке Твиттер на территории России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Screenshot_3

США развязали информационную войну против государств, среди которых Россия занимает первую строчку. Вместо ответных мер против цензуры, Роскомнадзор с 10 марта замедлил трафик Твиттер. В ведомстве приняли решение продолжить ограничение до тех пор, пока онлайн-платформа не удалит на 100% противоречащие российским законам материалы.

Однако Мизулина настаивает на том, чтобы Роскомнадзор принял более жесткие меры, вплоть до блокировки социальной сети на территории России, поскольку старый контент еще не весь удален, а новое продолжает распространяться.

Так, глава Лиги безопасного интернета отметила, что последние случаи размещения запрещенного российским законодательством контента в социальной сети датируются уже апрельскими числами.

Ранее о полной блокировке Твиттер говорил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, это может произойти в середине мая, если запрещенный контент не будет полностью удален.

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
И снова тотальный контроль
«Тролли на зарплате» станут официальными кибердружинниками
Население России: шокирующая статистика
Мировые элиты, неомарксизм и гендерная идеология
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 08 января 2016
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru