За кардинальные меры по блокировке Твиттер на территории России выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

США развязали информационную войну против государств, среди которых Россия занимает первую строчку. Вместо ответных мер против цензуры, Роскомнадзор с 10 марта замедлил трафик Твиттер. В ведомстве приняли решение продолжить ограничение до тех пор, пока онлайн-платформа не удалит на 100% противоречащие российским законам материалы.

Однако Мизулина настаивает на том, чтобы Роскомнадзор принял более жесткие меры, вплоть до блокировки социальной сети на территории России, поскольку старый контент еще не весь удален, а новое продолжает распространяться.

Так, глава Лиги безопасного интернета отметила, что последние случаи размещения запрещенного российским законодательством контента в социальной сети датируются уже апрельскими числами.

Ранее о полной блокировке Твиттер говорил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, это может произойти в середине мая, если запрещенный контент не будет полностью удален.