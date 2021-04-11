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ЗА ЧТО УБИЛИ КАДДАФИ? МЕГА-ПРОЕКТЫ лидера Ливии, которые ему не простили

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Ливия. За очень короткий промежуток времени мы увидели её расцвет и полное уничтожение. Как же случилось, что страна с ВВП на душу населения в 14.000$ практически стерта с лица земли? В этом видео мы поговорим про Муаммара Каддафи. Человека, который удерживал власть 42 года. Какие были идеи, глобальный план и что из этого удалось реализовать?

И конечно же разберем все известные черные дела лидера страны. Ливия Каддафи: От создания влиятельного государства в пустыне до спонсирования международных террористов

Тайм-коды:

]]>00:00]]>​ – Начало

]]>00:47]]>​ – Как Каддафи строил Ливийскую Арабскую Республику

]]>02:37]]>​ – Ливия была государством с очень высоким уровнем жизни

]]>04:51]]>​ – Личность Муаммара Каддафи

]]>06:35]]>​ – «Земной рай» Каддафи: особняки, золото, самолёты

]]>07:53]]>​ – Поддержка террористов и другие черные дела лидера Ливии

]]>10:19]]>​ – Глобальный план Каддафи

]]>14:58]]>​ – Свержение диктатора

Источник: https://www.kramola.info/video/vlast/za-chto-ubili-kaddafi-mega-proekty-lidera-livii-kotorye-emu-ne-prostili
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