ЗА ЧТО УБИЛИ КАДДАФИ? МЕГА-ПРОЕКТЫ лидера Ливии, которые ему не простили
Ливия. За очень короткий промежуток времени мы увидели её расцвет и полное уничтожение. Как же случилось, что страна с ВВП на душу населения в 14.000$ практически стерта с лица земли? В этом видео мы поговорим про Муаммара Каддафи. Человека, который удерживал власть 42 года. Какие были идеи, глобальный план и что из этого удалось реализовать?
И конечно же разберем все известные черные дела лидера страны. Ливия Каддафи: От создания влиятельного государства в пустыне до спонсирования международных террористов
Тайм-коды:
]]>00:00]]> – Начало
]]>00:47]]> – Как Каддафи строил Ливийскую Арабскую Республику
]]>02:37]]> – Ливия была государством с очень высоким уровнем жизни
]]>04:51]]> – Личность Муаммара Каддафи
]]>06:35]]> – «Земной рай» Каддафи: особняки, золото, самолёты
]]>07:53]]> – Поддержка террористов и другие черные дела лидера Ливии
]]>10:19]]> – Глобальный план Каддафи
]]>14:58]]> – Свержение диктатора
Убили за правду.
Показательно.
На доллар замахнулся.
Глупый народ…