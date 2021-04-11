Как вы считаете стоит ли ждать войны России с Украиной?

Война России с Украиной технически не возможна, просто потому что Украина одна из частей России. Если же вы имеете ввиду войну Российской Федерации с Украиной, то она технически возможна. Насколько я могу судить, сейчас американские хозяева киевских террористов всеми доступными им средствами стараются заставить киевских террористов организовать террор уже не только против русского большинства граждан самой Украины, но и против граждан других частей России.

Во-первых даже самым отмороженным пропагандистам старой польской фальшивки “Украина – не Россия”, ясно что если Украина действительно нападёт, то жить она будет по выражению Александра Григорьевича Лукашенко “Плохо, но не долго”. И поэтому нападение конечно возможно, но приказ об этом нападении будет отдан из Борисполя, то есть непосредственно в процессе бегства заграницу, эти террористы могут отдать приказ о нападении на Российскую Федерацию.

Другое дело, вряд ли кто-то рискнёт выполнить такой приказ, а особенно приказ отданный в таких обстоятельствах. Тем-не менее, я не исключаю, что американцы таки заставят своё киевское имущество действовать таким образом, просто потому что американцам важно втиснуть этот токсичный актив, как говорят в бизнесе, обратно в Россию, чтобы Россия потратила чем побольше сил и средств на реанимацию Украины.

Какое огромное понадобится при этом время, да и прочие ресурсы видно просто потому сколько времени мы уже потратили и сколько денег на реанимацию Крыма, после украинской оккупации. Ведь его оккупация была сравнительно мирной, а сейчас террористы затратили неимоверные усилия на уничтожение остатков экономики Украины и теперь сил и средств уйдёт гораздо больше. Ну, конечно большую часть этих сил и средств потратят сами граждане Украины, они умеют работать не хуже всех остальных русских, но всё равно это время. Вдобавок будут сложности ещё с организацией управления, значительная часть нынешних крымских сложностей проистекает из того, что в Крыму практически все чиновники это люди с опытом украинских методов работы и поэтому работать нормально им довольно трудно…