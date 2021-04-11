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Как нам правильно поддерживать информационную гигиену?

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Какое-то время, увы, недолгое мне довелось сотрудничать с авторским коллективом, чьи фамилии перечислены ниже.

В Светлане (antimrak), как движущей силе проекта по верификации истории, всегда поражала целеустремлённость, обширность знаний, чёткая логика. Это отметил и М.В. Величко после нашей совместной многочасовой беседы на означенную тему.

Ну, а так как верификация истории с неизбежностью упирается в оценку достоверности информации, то Иванова с Суетиным написали соответствующую книгу, суть которой можно определить одним словом: инфоведение. И заканчивают ещё две.

Из аннотации.
Светлана Анатольевна Иванова – кандидат филологических наук, доцент Днепровского Государственного Университета, автор книги Иванова С.А., Суетин А.Г. "Хождения по дебрям информации, или АЛГОРИТМЫ ПОНИМАНИЯ: Познание в эпоху незнания: САМОУЧИТЕЛЬ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ" http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&…

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5516240.html
Метки: антимрак, здоровье, Иванов, информационная, общество, смысл, человек
Оценка информации
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