Уважаемые участники сообщества, в связи с участившимися жалобами пользователей на неуместное содержание материалов и комментариев, администрацией принято решение внести некоторые изменения в правила сайта.

Недопустима публикация следующих статей и комментариев:

Материалов, оскорбляющих честь и достоинство других людей. Материалов, которые в той или иной степени могут быть использованы против существующего политического строя в Российской Федерации. Материалов, оскорбляющих наследие СССР и его представителей.

Кроме того, к оформлению комментариев будут предъявляться дополнительные требования:

Комментарии должны быть написаны на русском языке. Запрещено коверканье имён пользователей, клички. Запрещен "подонкофский" сленг. Запрещено использование КАПСА. Заглавные буквы должны использоваться там, где это разрешено правилами русского языка. Запрещён мат и его сокращения, в том числе любые оскорбления не использующие мат.

Если вы не можете соблюдать эти простые правила, то лучше воздержаться от написания комментариев на сайте, так как они всё равно будут удалены, а вы получите бан.

Условия бана пользователей

При нарушении правил комментирования, возможность публикации комментариев для пользователя, может быть ограничена. Бан пользователя начинается с одного дня, за каждое последующее нарушение, срок бана увеличивается. При преодолении максимального срока, аккаунт пользователя блокируется. Блокировку можно обжаловать по почте info@pandoaopen.ru.

Сроки бана:

1 день;

2 дня;

3 дня;

7 дней;

14 дней;

21 день;

31 день;

блокировка аккаунта.

Если после последнего бана прошло больше 30 дней, уровень бана понижается. Например, если пользователь нарушил правила в первый раз, он попадает в бан на один день, следующее нарушение увеличит срок до двух дней. Если в течении месяца, он не будет нарушать правила, уровень следующего бана с трёх дней, опустится до двух, а ещё через месяц до одного дня.

Ограничения для авторов

При публикации авторами материалов, не соответствующих правилам, автор может быть переведён в статус "беззаботный автор", после чего он не сможет публиковать материалы без модерации. При систематической отправке на модерацию статей, не соответствующих правилам, автор может быть лишён возможности отправки материалов.

Все пользователи, находившиеся в бане до этого дня, получают амнистию.

Новые правила вступают в силу с момента публикации и распространяются на все комментарии и публикации, размещённые на сайте. При этом, наказанию пользователи будут подвергаться только за новые материалы, нарушающие правила. Старые комментарии и публикации, не соответствующие правилам, администрация может удалять на своё усмотрение, без введения дополнительных санкций относительно их авторов.