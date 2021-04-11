Изменение правил на сайте Ящик Пандоры
Уважаемые участники сообщества, в связи с участившимися жалобами пользователей на неуместное содержание материалов и комментариев, администрацией принято решение внести некоторые изменения в правила сайта.
Недопустима публикация следующих статей и комментариев:
- Материалов, оскорбляющих честь и достоинство других людей.
- Материалов, которые в той или иной степени могут быть использованы против существующего политического строя в Российской Федерации.
- Материалов, оскорбляющих наследие СССР и его представителей.
Кроме того, к оформлению комментариев будут предъявляться дополнительные требования:
- Комментарии должны быть написаны на русском языке.
- Запрещено коверканье имён пользователей, клички.
- Запрещен "подонкофский" сленг.
- Запрещено использование КАПСА. Заглавные буквы должны использоваться там, где это разрешено правилами русского языка.
- Запрещён мат и его сокращения, в том числе любые оскорбления не использующие мат.
Если вы не можете соблюдать эти простые правила, то лучше воздержаться от написания комментариев на сайте, так как они всё равно будут удалены, а вы получите бан.
Условия бана пользователей
При нарушении правил комментирования, возможность публикации комментариев для пользователя, может быть ограничена. Бан пользователя начинается с одного дня, за каждое последующее нарушение, срок бана увеличивается. При преодолении максимального срока, аккаунт пользователя блокируется. Блокировку можно обжаловать по почте info@pandoaopen.ru.
Сроки бана:
- 1 день;
- 2 дня;
- 3 дня;
- 7 дней;
- 14 дней;
- 21 день;
- 31 день;
- блокировка аккаунта.
Если после последнего бана прошло больше 30 дней, уровень бана понижается. Например, если пользователь нарушил правила в первый раз, он попадает в бан на один день, следующее нарушение увеличит срок до двух дней. Если в течении месяца, он не будет нарушать правила, уровень следующего бана с трёх дней, опустится до двух, а ещё через месяц до одного дня.
Ограничения для авторов
При публикации авторами материалов, не соответствующих правилам, автор может быть переведён в статус "беззаботный автор", после чего он не сможет публиковать материалы без модерации. При систематической отправке на модерацию статей, не соответствующих правилам, автор может быть лишён возможности отправки материалов.
Все пользователи, находившиеся в бане до этого дня, получают амнистию.
Новые правила вступают в силу с момента публикации и распространяются на все комментарии и публикации, размещённые на сайте. При этом, наказанию пользователи будут подвергаться только за новые материалы, нарушающие правила. Старые комментарии и публикации, не соответствующие правилам, администрация может удалять на своё усмотрение, без введения дополнительных санкций относительно их авторов.
А Украина держится за танки,
Взревут моторы, засверкают труселя,
Запрещаете мат, тогда выдавайте оружие или седативные. Даже исследования специальные есть доказывающие, что мат помогает переносить боль. Хотя ладно, мы то свое поматерились, а вот детей жалко. Решено, с этого момента не буду мат употребля…
Материтесь на здоровье, только не здесь.
Мне не нравится капитализм,я против капитализма,а раз в России капитализм,то выходит,что я против России,так как хочу изменения существующего строя,всё логично.Одно радует,что только в бан,а не к стенке.
Вы это сами придумали,аль кто подсказал?
Вы можете оставить своё отношение к политическому строю в России при себе, а так-же обсуждать его на соответствующих ресурсах, но не здесь.
Что-то сам придумал, что-то подсказал Михал-Иваныч.
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
Ежели Михал-Иваныч начал вмешиваться,то видать уже начинает….
По сути,уже открыто заявлено на защите чьих интересов находится власть.
В принципе не ожидаемо.
“Материалов оскорбляющих честь и достоинство других людей.” нужно пояснение. Если чиновник или политик плохо выполняет свою работу, критика его деятельности оскорбляет его честь и достоинство? Понятно что нельзя назвать его взяточником без решения суда, это уже давно. Или речь только об оскорблении его как личности, например внешности или издевательство над фамилией?
“Материалов которые в той или иной степени могут быть использованы против существующего политического строя в Российской Федерации.” слишком обобщённая формулировка. Что это? Есть например формулировка “призывы к свержению существующей власти”,сразу всё понятно а это юридически неопределённая формулировка, нельзя заранее понять что она означает, слишком широко можно толковать.
Законы новые вышли?
Если у вас есть доказательства нарушения политиком законов, обращайтесь в соответствующие следственные органы, здесь не надо об этом писать.
Аналитика существующих проблем, может быть только с нейтральной позиции и только с причислением себя к части критикуемого объекта, например:
Не правильно: “они довели ситуацию до новой фазы”.
Правильно: “в нашем случае, ситуация характеризуется новой фазой”.
В обсуждении политических вопросов, приветствуется научный язык, а не бессмысленные и беспощадные эмоции.
Если мне кажется,что кто-то что-то нарушил,то я должен обращаться в соответствующие следственные органы и в суд.
А если кому-то кажется, что я что-то нарушил,то он не должен обращаться в соответствующие следственные органы и в суд,мне можно выносить приговор без суда и следствия.
Просто прелестно.
Если вы имеете ввиду произвол администрации сайта по отношению к вашему аккаунту, то здесь вы не сильно пострадаете, просто не сможете оставлять комментарии на сайте, созданном не вами.
А если политик явно работает на интересы других государств, зарубежных или российских компаний? Например передал часть российской территории иностранному государству, или контракт заведомо невыгодный для государства заключил, нейтральная информация об этом оскорбляет его честь?
Критиковать хозяйственную и политическую деятельность, то есть утверждать что она вредна и враждебна для меня и группы людей можно?
Нет, документы в руки и в ФСБ, там разберутся.
Вам не известно всех параметров той или иной сделки, и по не знанию вопроса, вы можете поднять не нужную панику.
В Белоруссии партия “говори правду” (про власть) пользовалась слэнгами не относящимися к русскому языку.
На следствии партия “говори правду” не говорила правду на русском языке.
Думаю, что и на Украине сайт “миротворец” с базой КГБ от СССР прекратит говорить правду со временем.
Русский язык до Киева доведет.
…Русский язык до Киева доведет….
Думаешь таки доведёт?)
Китай потребовал США отчитаться за деятельность биолабораторий на территории Украины, нет ли там нового вида коронавируса. Если не сдохнут там, то пусть пока поездят на танках НАТО у себя там. Скоро посевная и украинский народ начнет понимать желудком.