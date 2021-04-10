Забастовка рабочих на ССК “Звезда”
Забастовка рабочих на ССК "Звезда"
Видео протестов рабочих на судостроительном комплексе "Звезда".
Рабочие требуют улучшения условий труда, выплаты причитающейся зарплаты и начисления отпусков в полном объеме.
Требования и причины недовольства рабочих озвучиваются на видео ниже.
Сейчас на верфи идет сборка двух крупнотоннажных танкеров https://zen.yandex.ru/media/sudmod/chto-novogo-na-ssk-zvezda-606ce615b96ac156f65e4698 и ждут выделения 143 млрд. рублей http://rcc.ru/article/rosneftegaz-vlozhit-v-ssk-quot-zvezdaquot-esche-143-milliarda-rubley-795
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…Привет,ствую Вас…
…Оно такое неПРАВИЛЬНОе…Итак:
““““““““““““““““`
~~~ ССК–”ЗВЕЗДА” ~~~
_Знаменитое ССК “Звезда”!
ТАМ,доверию властям – Реальная @@@@А!
Туда “МЧАТСЯ-прокурорские-поезда”…
ТАМ – БУНТ рабочих НАЗРЕВАЕТ…
* Народ ТАМ – молчать НЕ желает!
”””””””””””””””’[и Т.Д.]
А ведь ТАКое-похожее -
НАЧИНАЕТСЯ не только ТАМ…
О чём Прекрасно – Известно и Вам…
* Соц-ПРОТЕСТЫ-то ОБОСНОВАНЫ!
Ну и,ЧТО на это – решится сказать Сам…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-4-21.
Что жыдосаксы будут мутить воду, где только можно, вполне ожидаемо. Тем более, на ДВ, где у них сильные позиции, и тем более, судостроение – это стратегическое направление. Обязательно попытаются. Только уже не проканает. Но в пиндоСМИ за действительное можно впарить что угодно. А по факту
иван головнёв
3 дня
Забастовки не было. Корреспондент какой-то был. За проходной устроил опрос рабочих. По результатам, на следующий день, мы подписали бумагу, о не разглашении СМИ любой информации.:)
Вот же гады! Не хотят за еду работать! Про права какие-то говорят! 100% агенты госдепа,Малеос подтвердит!
Завтра твои работяги устроят забастовку.
Ты почему им так мало платишь?
Сам не работаешь а ЖИРУЕШЬ.