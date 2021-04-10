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Забастовка рабочих на ССК “Звезда”

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Забастовка рабочих на ССК "Звезда"

Видео протестов рабочих на судостроительном комплексе "Звезда".
Рабочие требуют улучшения условий труда, выплаты причитающейся зарплаты и начисления отпусков в полном объеме.
Требования и причины недовольства рабочих озвучиваются на видео ниже.



Сейчас на верфи идет сборка двух крупнотоннажных танкеров https://zen.yandex.ru/media/sudmod/chto-novogo-na-ssk-zvezda-606ce615b96ac156f65e4698 и ждут выделения 143 млрд. рублей http://rcc.ru/article/rosneftegaz-vlozhit-v-ssk-quot-zvezdaquot-esche-143-milliarda-rubley-795




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6690878.html
Метки: Видео, забастовка, протесты, рабочие
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1104 876
    Valeriy Bondarik два часа назад

      …Привет,ствую Вас…

      …Оно такое неПРАВИЛЬНОе…Итак:
      ““““““““““““““““`
      ~~~ ССК–”ЗВЕЗДА” ~~~

      _Знаменитое ССК “Звезда”!
      ТАМ,доверию властям – Реальная @@@@А!
      Туда “МЧАТСЯ-прокурорские-поезда”…
      ТАМ – БУНТ рабочих НАЗРЕВАЕТ…
      * Народ ТАМ – молчать НЕ желает!
      ”””””””””””””””’[и Т.Д.]
      А ведь ТАКое-похожее -
      НАЧИНАЕТСЯ не только ТАМ…
      О чём Прекрасно – Известно и Вам…
      * Соц-ПРОТЕСТЫ-то ОБОСНОВАНЫ!
      Ну и,ЧТО на это – решится сказать Сам…
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 10-4-21.

    • 17376 10470
      Maleos два часа назад

        Что жыдосаксы будут мутить воду, где только можно, вполне ожидаемо. Тем более, на ДВ, где у них сильные позиции, и тем более, судостроение – это стратегическое направление. Обязательно попытаются. Только уже не проканает. Но в пиндоСМИ за действительное можно впарить что угодно. А по факту

        иван головнёв
        3 дня
        Забастовки не было. Корреспондент какой-то был. За проходной устроил опрос рабочих. По результатам, на следующий день, мы подписали бумагу, о не разглашении СМИ любой информации.:)

      • 11621 10753
        KT час назад

          Вот же гады! Не хотят за еду работать! Про права какие-то говорят! 100% агенты госдепа,Малеос подтвердит!

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