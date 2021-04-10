США против Китая – уйгуры и хлопок
В новом выпуске видеоблога речь зашла о грязных методах США в нечестной конкуренции с Китаем. США всегда говорили, что бизнес вне политики. Последние годы наглядно показывают, что где большой бизнес, там всегда рука об руку идёт большая политика. И поэтому, с целью оказания давления на Китай, США начинают подливать масло в огонь тлеющих межнациональных конфликтов на территории Китая. Спекулируя на теме уйгуров, проживающих на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района и исповедующей Ислам тюркской народности Китая, США обвиняют китайское правительство во всех выдуманных ими же самими грехах, побуждая крупные международные компании отказаться от закупки хлопка, производимого в этом районе.
Хронометраж:
00:00 — Об отказе ряда компаний от китайского хлопка
03:21 — Об использовании США вопроса национальностей в борьбе с Китаем
06:34 — О положении в СУАР
07:44 — Как США грязными методами ведут неконкурентную борьбу с Китаем
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