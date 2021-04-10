Невероятные животные в летописях Древней Руси
Из аннотации.
В среде альтернативных историков есть стойкое мнение что климат на землях центральной Европы, включая современные Россию, Белоруссию и Украину ещё в 18-19 веке был совсем иным. Климатические изменения были настолько сильными, что местами походили на ядерную зиму!
Читаем старые летописи в попытках разобраться, какие же невероятные животные, не свойственные привычной нам климатической зоне там обнаружатся?
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В среде альтернативных историков есть стойкое мнение что климат на землях центральной Европы, включая современные Россию, Белоруссию и Украину ещё в 18-19 веке был совсем иным. Климатические изменения были настолько сильными, что местами походили на ядерную зиму!
Читаем старые летописи в попытках разобраться, какие же невероятные животные, не свойственные привычной нам климатической зоне там обнаружатся?
***
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