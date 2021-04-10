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Невероятные животные в летописях Древней Руси

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Из аннотации.
В среде альтернативных историков есть стойкое мнение что климат на землях центральной Европы, включая современные Россию, Белоруссию и Украину ещё в 18-19 веке был совсем иным. Климатические изменения были настолько сильными, что местами походили на ядерную зиму!

Читаем старые летописи в попытках разобраться, какие же невероятные животные, не свойственные привычной нам климатической зоне там обнаружатся?




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5514510.html
Метки: вольнодумец, Европа, загадки, история, климат, Русь
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