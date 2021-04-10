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Генрих VIII и Анна Болейн

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Всегда приятно, когда над историческими фильмами работают профессиональные историки-консультанты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6691475.html
Метки: толерастия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7203 5899
    Женечка два часа назад

      И что? Актриса, родившаяся в Англии играет англичанку. Основное условие как бы выполняется. Цвет кожи, если ты не расист, людям не важен. Актерскую игру обсудить можно. Китайские постановки с китайскими актерами, играющими представителей других рас, кто-нибудь обсуждает? А ведь в сети полно китайских спектаклей хоть по Толстому, хоть по Чехову.

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