Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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И что? Актриса, родившаяся в Англии играет англичанку. Основное условие как бы выполняется. Цвет кожи, если ты не расист, людям не важен. Актерскую игру обсудить можно. Китайские постановки с китайскими актерами, играющими представителей других рас, кто-нибудь обсуждает? А ведь в сети полно китайских спектаклей хоть по Толстому, хоть по Чехову.