Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
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Разбор:
р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация
ра – изначальный свет сущего, помогать
разбо – БОЙ за РА, означало людей, БИВШИХСЯ ЗА СВЕТ
а – ас, совершенный человек,начало
з – зело,очень,сверх, земля
б – боги
бо – внутри
о – он, оболочка, основа
ор – сила
р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация