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Разбор древнерусских слов по Буквице! Самый старый официальный словарь!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Q97r-fgDz8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38513 33851
    Вячеслав час назад

      Разбор:

      р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация
      ра – изначальный свет сущего, помогать
      разбо – БОЙ за РА, означало людей, БИВШИХСЯ ЗА СВЕТ
      а – ас, совершенный человек,начало
      з – зело,очень,сверх, земля
      б – боги
      бо – внутри
      о – он, оболочка, основа
      ор – сила
      р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация

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