Гопники готовят из Киева “уличного дурачка”

Война? Киев не стесняясь группирует войска на линии фронта. Объявлена мобилизация. Даже на западе Украины, где пока увиливали от соучастия в терроре против Донбасса, мужчин призывного возраста забирают чуть ли не с рабочих мест. Зеленского подзуживают и торопят Соединённые Государства Америки. Уже очевидно, КАК ему сулят поддержку.

15 марта начаты крупнейшие в нынешнем тысячелетии в Европе учения НАТО «Стэдфаст дефендер» — «упорный быстрый защитник». Основная легенда учений — помощь союзнику НАТО при нападении его крупного соседа. У границ Украины к маю соберут почти 35 000 солдат НАТО и огромное количество военной техники.

Открытым текстом сообщаю: уже идёт регулярная разведка наших боевых возможностей. Киеву дают всё собранное о происходящем на нашей террритории. НАТОвцы не скрывают, что условный противник — Российская Федерация. Зеленскому изображают: когда РФ встанет на защиту Донбасса, НАТО поможет не только техникой и разведданными, но и солдатами. Тогда «русский Иван» испугается мировой войны и отступит.

Первого апреля министр обороны Соединённых Государств Америки Ллойд Джэймс Ллойд-Джэймсович Остин позвонил в Украину своему коллеге Андрею Васильевичу Тарану. Он заверил, что СГА не оставят Украину в одиночестве и не допустят осуществления агрессивных намерений РФ относительно Украины.

Киеву отвели роль уличного дурачка. Гопники подстрекают его напасть на прохожего. Тот ответит, завяжется драка, в неё ввяжется вся шайка. Чтобы жертву избить и ограбить.

Схема работает, пока не наткнётся на прохожего сильного и подготовленного. Когда он даст провокатору в морду так, что тот полетит через улицу, тогда, конечно, гопники сделают вид, что напавшего знать не знают, и будут спокойно наблюдать, как тому вбивают ум.

Так было в две тысячи восьмом, когда Саакашвили сулили поддержку — но не поддержали… Что, сейчас будет иначе? СГА подставятся под ядерную угрозу ради интересов Киева?

Открытым текстом уверяю: в Вашингтоне понимают, что будет, если от рук НАТОвца погибнет хоть один русский солдат. Понимают и тем не менее подзуживают Киев напасть. Потому что, как в две тысячи восьмом, помогать не собираются…

Уйдут из Минска — дойдём до Львова

Ещё один признак подготовки к войне. Киев выходит из Минска. Уже не только из соглашений, но и из города.

Шестого апреля вице-премьер Украины по делам оккупированных территорий Алексей Юрьевич Резников заявил, что в Белоруссии преобладает пророссийское мнение, а потому трёхсторонняя контактная группа впредь не может заседать в Минске. В тот же день глава украинской делегации на переговорах первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук предложил перенести заседания в Польшу: мол, её отношения с Украиной не всегда были дружескими, так что можно не сомневаться в её нейтралитете.

Открытым текстом объясняю: предложение издевательское. В ЕС въезд представителям ДНР и ЛНР запрещён. Переговариваться Киеву будет просто не с кем. Он рвёт последнюю дипломатическую ниточку, хоть и плохо, но всё же удерживающую от возобновления войны.

Есть и новые жертвы. На этой неделе в Донецке похоронили пятилетнего мальчика, убитого бомбой с украинского беспилотника — уж на что наблюдатели ОБСЕ умеют не замечать, с какой стороны стреляют, а и те признали такое преступление.

Но киевским террористам неймётся. На днях очередной диверсант оттуда, оснащённый всем нужным для изготовления взрывных устройств, сам подорвался на мине с донбасской стороны линии фронта. Неужто надеются на помощь НАТО?

Соединённые Государства Америки официально запросили Российскую Федерацию о причинах перемещений войск РФ около границы с Украиной. Мы, понятно, ответили открытым текстом: наша территория — куда хотим, туда ездим.

Добавлю: Украина опять объявила, что воюет с нами — мы что, должны это не замечать? Но многие аналитики предупреждают открытым текстом: СГА заставляют Украину напасть на нас именно для того, чтобы мы оказались вынуждены её взять. Там хотя и русский народ, но экономику за годы независимости разрушили страшно. Мы уже семь лет реанимируем Крым после украинского разорения. А сколько сил и времени на восстановление всей Украины уйдёт?

СГА надеются, пока мы будем заняты внутренним хозяйством, немало пакостей в остальном мире натворить. Ловушка, конечно. Но нам в неё лезть придётся. Украина — тоже русская. А русские в беде своих не бросают.