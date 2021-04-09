Последние дни промелькивают странные новости о том, что Китай блокирует торговые отношения с Россией... На фоне заявления Байдена о том, что он считает Путина убийцей, и военных приготовлений на Донбассе эти новости выглядят для режима угрожающе –

Тотальный блок: Китай рушит российский рынок.

Вслед за рыбой продукции китайцы блокируют русский лес и уголь.

Как ранее сообщало DEITA.RU, на российско-китайской границе возникли километровые пробки на прием российских грузов, включая уголь и лесную продукцию. Объем пропуска автомобильного и грузового транспорта через границу с КНР сократился на 70 процентов.

Те же проблемы с пропуском грузовых составов. В отдельные дни прием поездов сократился почти на 50%, в то время как по согласованной норме через пограничные переходы Забайкальск-Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор должно проходить 22 поезда, но на самом деле пропускается всего 13 составов.

Ограничения вызваны якобы антиковидной безопасностью. По той же причине с серьезными проблемами ранее столкнулся рынок рыбной продукции Дальнего Востока. Китай заблокировал поставки, склады забиты, правительство пытается в срочном порядке решить проблему с реализацией наловленной рыбы.

При этом отечественный рынок не в состоянии потребить эту рыбу. Просто из-за того, что в стране нет достаточных мощностей для переработки продукции. Новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уже предложил построить сеть рыбных заводов от Камчатки до юга Приморья – но вряд ли инициатива осуществится до того, как вся хранящаяся на складах рыба не перетухнет.

Госмонополия РЖД, в частности, тоже столкнулась с проблемой организации пропуска поездов из-за забитости линий Забайкальска и отказа китайской стороны принимать российские грузы. Федеральному центру стоит в срочном порядке включиться в решение острейшей проблемы – решить с китайской стороной вопрос поставок угля. Ведь уголь и рыба – важнейшие ресурсы российского экспорта в Поднебесную, как и лес.

Тем более, развитие угольной отрасли остается одним из приоритетных вопросов для Кремля – на днях этому вопросу было целиком посвящено совещание президента с премьером Мишустиным, ответственными членами камбина, главой РЖД Белозеровым и дальневосточными губернаторами Николаевым, Цыденовым, Осиповым и Кожемяко.

В настоящее время остается загадкой истинная цель китайских партнеров – насолить северному соседу, либо в действительности обезопасить страну от новых вспышек коронавирусной инфекции. Как бы там ни было, экспортная держава уже терпит колоссальные убытки из-за «выкрутасов» основного партнера. Сообщает ИА DEITA.RU.

Что это значит для России и режима? Ни для кого не секрет что Китай не признал присоединение Крыма, поставив условие: "Китай признает Крым российским только в том случае, если Россия вернет Китаю территории Сибири".

А войну на Донбассе скорее осудил, поскольку у Китая есть такие же, как и на Украине сепаратистски настроенные территории.

На фоне заявления Байдена складывается довольно интересная картинка. Китайские партнеры, по всей видимости, стали понимать, что режим Путина скорее труп, а значит с ним дела иметь не стоит. В долгосрочной перспективе это не принесет Китаю ничего хорошего, а вот хлопот, финансовых убытков и имиджевых потерь способно принести немало.

Видимо одними заявлениями администрация Байдена не обошлась, и начала давить по своим каналам на основного торгового партнера и конкурента. Предлагая некоторые поблажки и отмену санкций введенных администрацией Трампа против китайских компаний – в случае согласия Китая к сотрудничеству с западом в, вопросах борьбы с российским геостратегом .

Китайские товарищи прекрасно умеют расставлять приоритеты, понимая, что американский рынок для них основной, без него Китаю не выжить, а вот без российского сырья вполне можно временно обойтись. Мировой сырьевой рынок в связи с пандемией перегружен, и не составит особого труда заменить одного поставщика на другого.

Чем грозит тотальная блокада российских товаров на международном рынке? Думаю отдельно пояснять не надо, российская экономика и так переживает не самые лучшие времена, благодаря кремлевским "стратегам и мыслителям", перессорившимися со всем миром в нелепой надежде на восток, вместо развития своей собственной высокотехнологичной помышленности .

Ставка на продажу сырья, которое " всё равно кто-нибудь да купит " и отказ от развития страны , изначально была ущербной. Хотя может быть они просто больше ничего и не умеют. Что никак не оправдывает выбранную стратегию.

Восток живет, жил и будет жить выгодой и своими интересами, используя сиюминутных союзников в своих целях.

Если Россия, не выдержав торговой блокады, распадется, Дальний Восток и Сибирь достанутся Китаю в качестве приза, а сырье станет бесплатным. Если вскоре в России произойдет смена руководства – на приемлемое мировому сообществу, то торговые отношения в любой момент можно будет возобновить. ( О национально-ориентированном руководстве , нацеленном на развитие страны пока говорить не приходится )

В любом случае Китай ничего не теряет.

Поэтому становится актуальной фраза Гоголя из эпопеи: "Тарас Бульба".

— Ну что сынку, помогли тебе твои китайцы?