Ну что сынку, помогли тебе китайцы ?
Последние дни промелькивают странные новости о том, что Китай блокирует торговые отношения с Россией... На фоне заявления Байдена о том, что он считает Путина убийцей, и военных приготовлений на Донбассе эти новости выглядят для режима угрожающе –
Тотальный блок: Китай рушит российский рынок.
Вслед за рыбой продукции китайцы блокируют русский лес и уголь.
Как ранее сообщало DEITA.RU, на российско-китайской границе возникли километровые пробки на прием российских грузов, включая уголь и лесную продукцию. Объем пропуска автомобильного и грузового транспорта через границу с КНР сократился на 70 процентов.
Те же проблемы с пропуском грузовых составов. В отдельные дни прием поездов сократился почти на 50%, в то время как по согласованной норме через пограничные переходы Забайкальск-Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор должно проходить 22 поезда, но на самом деле пропускается всего 13 составов.
Ограничения вызваны якобы антиковидной безопасностью. По той же причине с серьезными проблемами ранее столкнулся рынок рыбной продукции Дальнего Востока. Китай заблокировал поставки, склады забиты, правительство пытается в срочном порядке решить проблему с реализацией наловленной рыбы.
При этом отечественный рынок не в состоянии потребить эту рыбу. Просто из-за того, что в стране нет достаточных мощностей для переработки продукции. Новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уже предложил построить сеть рыбных заводов от Камчатки до юга Приморья – но вряд ли инициатива осуществится до того, как вся хранящаяся на складах рыба не перетухнет.
Госмонополия РЖД, в частности, тоже столкнулась с проблемой организации пропуска поездов из-за забитости линий Забайкальска и отказа китайской стороны принимать российские грузы. Федеральному центру стоит в срочном порядке включиться в решение острейшей проблемы – решить с китайской стороной вопрос поставок угля. Ведь уголь и рыба – важнейшие ресурсы российского экспорта в Поднебесную, как и лес.
Тем более, развитие угольной отрасли остается одним из приоритетных вопросов для Кремля – на днях этому вопросу было целиком посвящено совещание президента с премьером Мишустиным, ответственными членами камбина, главой РЖД Белозеровым и дальневосточными губернаторами Николаевым, Цыденовым, Осиповым и Кожемяко.
В настоящее время остается загадкой истинная цель китайских партнеров – насолить северному соседу, либо в действительности обезопасить страну от новых вспышек коронавирусной инфекции. Как бы там ни было, экспортная держава уже терпит колоссальные убытки из-за «выкрутасов» основного партнера. Сообщает ИА DEITA.RU.
Что это значит для России и режима? Ни для кого не секрет что Китай не признал присоединение Крыма, поставив условие: "Китай признает Крым российским только в том случае, если Россия вернет Китаю территории Сибири".
А войну на Донбассе скорее осудил, поскольку у Китая есть такие же, как и на Украине сепаратистски настроенные территории.
На фоне заявления Байдена складывается довольно интересная картинка. Китайские партнеры, по всей видимости, стали понимать, что режим Путина скорее труп, а значит с ним дела иметь не стоит. В долгосрочной перспективе это не принесет Китаю ничего хорошего, а вот хлопот, финансовых убытков и имиджевых потерь способно принести немало.
Видимо одними заявлениями администрация Байдена не обошлась, и начала давить по своим каналам на основного торгового партнера и конкурента. Предлагая некоторые поблажки и отмену санкций введенных администрацией Трампа против китайских компаний – в случае согласия Китая к сотрудничеству с западом в, вопросах борьбы с российским геостратегом .
Китайские товарищи прекрасно умеют расставлять приоритеты, понимая, что американский рынок для них основной, без него Китаю не выжить, а вот без российского сырья вполне можно временно обойтись. Мировой сырьевой рынок в связи с пандемией перегружен, и не составит особого труда заменить одного поставщика на другого.
Чем грозит тотальная блокада российских товаров на международном рынке? Думаю отдельно пояснять не надо, российская экономика и так переживает не самые лучшие времена, благодаря кремлевским "стратегам и мыслителям", перессорившимися со всем миром в нелепой надежде на восток, вместо развития своей собственной высокотехнологичной помышленности .
Ставка на продажу сырья, которое " всё равно кто-нибудь да купит " и отказ от развития страны , изначально была ущербной. Хотя может быть они просто больше ничего и не умеют. Что никак не оправдывает выбранную стратегию.
Восток живет, жил и будет жить выгодой и своими интересами, используя сиюминутных союзников в своих целях.
Если Россия, не выдержав торговой блокады, распадется, Дальний Восток и Сибирь достанутся Китаю в качестве приза, а сырье станет бесплатным. Если вскоре в России произойдет смена руководства – на приемлемое мировому сообществу, то торговые отношения в любой момент можно будет возобновить. ( О национально-ориентированном руководстве , нацеленном на развитие страны пока говорить не приходится )
В любом случае Китай ничего не теряет.
Поэтому становится актуальной фраза Гоголя из эпопеи: "Тарас Бульба".
— Ну что сынку, помогли тебе твои китайцы?
да уж ,нахомутал здесь автор фактов с нужной политикой и основной мыслью,как всегда -Путин уйдет и китайцы тут же проглотят рыбу и лес с углем и озолотят серых.А что ,кто сомневался ,что китайцы устроят торг,потеряв рынок дешевого российского сырья ,взамен ему предложили переботанный на наших уже заводах ,продукт.Думаю,что кому надо разберутся ,и возможно стране больше достанется рыбы и подешевле.Рыба чище ,этого напичканного антибиотиками мяса.Скучаю за рыбой ,нет её совсем у РБ,что-то тухлое ,трижды перезамороженное и по цене свиннины здесь продается.Консервов тоже нет российских.
В общем начал за здравие ,закончил за упокой.Не дождетесь все равно.
Серый в своем репертуаре, может у него фамилия Хазин. А рыбёшек конечно пора подешевле в магазинах сделать, а то у меня собака горбушу, давненько не ела.
Хазин лжец но не дурак.
У него часто умные мысли проскакивают.
Серый и дурак и лжец.
Просто бред бомжа-алкоголика
” При этом отечественный рынок не в состоянии потребить эту рыбу. Просто из-за того, что в стране нет достаточных мощностей для переработки продукции. ” – из статьи .
Калошику и иже с ней посвящается.
Сергеевых не касается. Ибо врождённая тупость ну никак не корректируется.
Люди читают жопой. Жопой люди читают.
Люди в целом хорошие, но жопой читают они.
Дык ничего, что жопой. Главное, что читают
Можно читать и жопой, в жопе особый смысл…
Пишешь «я ем пельмени», казалось бы все понятно
Я! Ем! Пельмени! Дикси. Просто, как три рубля.
Но люди читают жопой, а значит в этих пельменях
Жопа всегда увидит что-то «очень своё».
«Зачем вы пишете это? Хвастаетесь, что богачка?
А в Африке голодают, стыдно должно быть вам»
«Зачем вы жрете пельмени! В пельменях коровки и свинки
Вы жрете коровок и свинок, вы женщина — трупоед».
«Пельменями дразнишься, сууука… А мы сидим на диете,
Зато у нас будут мышцы, а тебя скоро бросит муж».
«Вот я покупаю пельмени только у бабы Тамары,
вот ее сайт, вот фэбэшка, а вот ее инстаграм».
«Что за хрень и откуда? Какая-то баба с пельменем…
Зачем вы пришли в мою ленту? Уйдите отсюда вон».
«Вот помню в пятидесятых… вот это были пельмени!
А нынче разве пельмени? Сталина нет на вас…»
«Пельмени — не русская пища. Видимо, вы еврейка!
Ну, или китаянка. А может быть вовсе мордва».
Я! Ем! Пельмени. Дикси. Но люди читают жопой.
Люди в целом хорошие. Но жопой читают они.
Ляля Брынза
Класть и ложить!
Власть как таджик!
Масть положить!
Всласть мало жить!
Жить как таджик!
Жить как таджик!
Жить как таджик!
Жить надо жить!
Мне кажется так эффективнее…И то…не факт….
Вечер добрый.
https://www.youtube.com/watch?v=kz4GtR-5MwM
Вроде вас это интересует. )
Да интересует…Спасибо за ссылку.Покидаю вас,на какое-то время…Ссыкую,но хочу.