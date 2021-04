Интересное на Вотте на тему развала СССР:The importance of Yakovlev to Gorbachev cannot be overstated. Especially critical were discussions between the two men in Canada after Yakovlev had been appointed Soviet Ambassador to Ottawa in 1983. Remnick, who interviewed Yakovlev and Gorbachev at length, reported the following:In May 1983, Gorbachev was a leading member of the Politburo. He came to Canada and traveled with Yakovlev across the country, from Niagara Falls to Calgary, in an old Convair prop plane. They visitedfarmers and businessmen, but the most important talks they held were with each other. According to both men, they spent hours talking about the disasters awaiting the Soviet Union, the rot at the core of the economic system, the self-crippling lack of openness in the press, the cultural and scientific worlds.[Yakovlev concluded] "The most important common understanding . . . was the idea that we could not live this way anymore .... We talked about absolutely everything, openly, and it was clear to me that this was a new kind of leader. It was a thrilling experience politically and intellectually."**" Значение Яковлева для Горбачева трудно переоценить. Особенно острыми были дискуссии между этими двумя людьми в Канаде после того, как Яковлев был назначен советским послом в Оттаве в 1983 году. Ремник, который долго беседовал с Яковлевым и Горбачевым, сообщил следующее::В мае 1983 года Горбачев был ведущим членом Политбюро. Он приехал в Канаду и путешествовал с Яковлевым по всей стране, от Ниагарского водопада до Калгари, на старом винтовом самолете "Конвэйр". Они посещали фермеров и бизнесменов, но самые важные переговоры они вели друг с другом. По словам обоих мужчин, они часами говорили о крахе, ожидающем Советский Союз, о гниении в ядре экономической системы, о саморазрушающем отсутствии открытости в прессе, культурном и научном мире."Самым важным общим пониманием … была мысль о том, что мы больше не можем так жить .." "David Remnick, Lenin's Tomb: The Last Days o f the Soviet Empire (New York: Random House, 1993).* * *Как трехчасовая беседа в доме либерального министра кабинета министров спровоцировала распад Советского СоюзаВ 1983 году тогдашний высокопоставленный член Политбюро и советский посол в Канаде собрались в доме Юджина Уилана в Амхерстбурге, Онтарио.Иногда ключевые исторические моменты происходят по самым обыденным причинам.Тридцать лет назад, 19 мая 1983 года, Юджин Уилан, либеральный министр кабинета эпохи Трюдо, скончавшийся в феврале этого года, опоздал к обеду.Заметьте, это был не просто ужин. В его доме в Амхерстбурге, Онтарио, недалеко от Виндзора, его ждала свита высокопоставленных лиц из Советского Союза. Двумя самыми важными гостями были Михаил Горбачев, тогда еще высокопоставленный член Политбюро и министр сельского хозяйства, и Александр “Сашка” Яковлев, советский посол в Канаде.Пока жена мистера Уилана, Лиз, вела светскую беседу с посетителями, мистер Горбачев и мистер Яковлев решили прогуляться вдоль полей кукурузы и сои. Прогулка станет “прогулкой, которая изменила мир”, по словам журналиста Кристофера Шульгана, автора книги 2008 года о господине Яковлеве.В напряженной и личной беседе, длившейся три часа, были посеяны семена перестройки и гласности-монументальной, хотя и частично успешной политики Горбачева, которая в конечном итоге привела к распаду Советского Союза. Или, во всяком случае, г-н Яковлев подтвердил то, что г-н Горбачев, который менее чем через два года станет генеральным секретарем Коммунистической партии, уже думал и слышал от других советников.В 1972 году Яковлев написал статью “Против антиисторизма”, в которой критиковал идеалистическое изображение русских крестьян и “отсталый национализм".”Эта нелицеприятная научная статья сбила с толку господина Брежнева и его первых лиц, и через год он был сослан в Оттаву, где ему предстояло пробыть следующие десять лет.Он даже получил свою прежнюю должность министра пропаганды и стал членом Политбюро. Но на этот раз он боролся за столько свободы, сколько мог вынести падающий тоталитарный режим.Несмотря на то, что г-н Яковлев позже порвал с г-ном Горбачевым и основал Демократическое реформаторское движение, выйдя из Коммунистической партии, в августе 1991 года г-н Горбачев помнил историческое значение г-на Яковлева в момент смерти его бывшего советника.“Мы смогли довести страну до точки невозврата [с демократическими переменами]", – сказал г-н Горбачев газете "Нью-Йорк таймс". – И мы сделали это вместе.”Провозглашенный, возможно, с некоторым преувеличением, “крестным отцом гласности”, господин Яковлев умер несчастным человеком. Он видел во Владимире Путине, президенте России, опасность для демократического движения, которое он лелеял.Г-н Яковлев был настолько разочарован, что отказался голосовать на выборах президента России 2004 года, которые он рассматривал как выборы в советском стиле с результатом, решенным в пользу Путина до того, как были поданы бюллетени.