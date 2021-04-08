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Новости цензуры. 08.04.2021

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Новости цензуры.

1. В ответ на отказ Zoom предоставлять услуги российским компаниям с государственным участием и предоставлять корпоративную подписку, Роскомнадзор рекомендовал гражданам РФ отказаться от использования Zoom и переходить на современные российские аналоги. Также была озвучена светлая мысль о том, что использование российскими государственными компаниями зарубежных сервисов чревато утечками информации и персональных данных граждан страны. Тема не нова и обсуждаема уже более 10 лет, но гос.структуры до сих пор не смогли отказаться от использования зарубежных сервисов. С одной стороны, из-за привычки, с другой стороны – из-за отсутствия качественных аналогов по некоторым позициям. Сам "Зумом" пользовался несколько раз, когда просили его установить для конференций и интервью. Зачем он нужен, так и не понял, видео и по Скайпу прекрасно записываются. Правда он тоже не отечественный.

2. Со вчерашнего дня было судебным образом подтверждены права Роскомнадзора выписывать штрафы для СМИ-иноагентов, которые не пишут у себя на сайтах, что они иноагенты.  Московский суд отказал в иске "Радио Свободы" по этому поводу.  Штрафы с СМИ-иноагентов заставляли и будут заставлять платить. Как сообщает РКН, с начала действия закона, наложено суммарно штрафов на 71,5 млн. рублей.

3. До "Рупора Тоталитарной Пропаганды" цензура тоже добралась. Был удален пост о том, как нелегально пересекают границу Белоруссии и России опубликованный в период протестов в Белоруссии. Надо понимать, что если удалить пост, то границу рассматриваемыми способами пересекать не будут (конечно же будут).

4. Как сообщают американские СМИ ссылаясь на источники в Facebook, кампания целенаправленно блокировала информацию о сыне Байдена во время выборов под предлогом "необходимости проведения достоверной проверки фактов". После выборов никакой проверки разумеется не состоялось, поэтому мы и наблюдаем сейчас чудесные оправдания Хантера Байдена о том, что ноутбук у него украла русская разведка (а может и не русская, а может и не его ноутбук), потому что крупнейшие корпорации "Биг-Теха" не заинтересованы в том, чтобы эта история могла сыграть на руку республиканцам.

5. В Италии впервые с 20х годов прошлого века отменили цензуру фильмов выходящих в коммерческий прокат. Не все знают, что в "свободной Италии" до недавних пор действовала художественная цензура. О ликвидации государственной цензуры в кино 5 апреля сообщил министр культуры.

6. На днях Твиттер заблокировал аккаунт ведущего RT America давшего ссылку на известные видео военных преступлений США, которые еще в нулевых публиковал Джулиан Ассанж. Под предлогом, что это "жесткий контент". То есть более 10 лет был не жесткий и его не посмотрел только ленивый, а теперь жесткий. Что эти русские себе позволяют, тыкать американцев носом в их дерьмо. Также Твиттер временно заблокировал аккаунт конгрессвумен Тейлор-Грин, которая опубликовала картинку с поздравлениями с Пасхой. Стоит отметить, что Тейлор-Грин регулярно третируют в Конгрессе за открытую поддержку Трампа и оспаривание итогов выборов президента США, а также за стеб над трансгендерами.

7. Верховный Суд США отменил постановление федерального апелляционного суда о том, что бывший президент Дональд Трамп нарушил Первую поправку, заблокировав подписку критиков на его аккаунт в Twitter. Вот такой вот маразм, бан упоротых комментаторов в аккаунте Трампа обсуждался в Верховном Суде в США.
Также в решении суда было указано, что: «Как ясно дал понять Twitter, право на ограничение высказываний в наибольшей степени находится в руках частных цифровых платформ».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6688043.html
Метки: facebook, twitter, zoom, личное, Россия, США, Трамп, цензура
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27420 4738
    Русофил два часа назад

      ГУГЛ уже правит миром.
      А все остальные клоуны….
      И Роспотребнадзор ТОЖЕ….

      • 7197 5893
        ЖенечкаРусофил два часа назад

          Ну так категорично об этом рано говорить, ведь Почта России еще не под Гуглом. Вот когда ее поглотят, тогда и наступит гуглокоммунизм.

          • 27420 4738
            РусофилЖенечка час назад

              Россия под Гуглом полностью.
              Или есть СВОЙ альтернативный интернет?
              В Китае есть….
              И больше НИГДЕ……
              Но и Китай просто притворяется

              • 7197 5893
                ЖенечкаРусофил час назад

                  Ламер криворукий решил блеснуть знаниями? А Вы понятия файервол и альтернативный интернет не перепутали? Который, кстати, вполне обходится обычным vpn-ом, да тем же Torом, например. Но да, альтернатива всем популярным программам и приложениям в Китае есть. Но и скорость тырнета от этого меньше.

              • 27420 4738
                РусофилЖенечка 17 мин. назад

                  Сайт почты России в американском интернете.
                  Он ВЕСЬ американский.
                  Есть альтернатива у Шойгу.
                  У него свой.
                  Потому если амеры рубильник вырубят то только Шойгу и его команда останутся с интрнетом

            • 14668 9250
              XAPAOH два часа назад

                Статейка, типа “шо там у пендосов”! Может пора поставить воврос, а что происходит на Руси? К сожалению гражданин Рожин этот вопро сейчас не поставит.

              • 18409 14247
                Ъ час назад

                  Есть и положительный антипозитив…Русское сообщество за границей составят карту недвижимости чиновников и всяких ментов и судей вне территории России.От Москоу до всех подряд….все будет официально…с ссылками.Типа,губернатор Калужской области имеет домик в Италии(образно)…его сына-дочь имеют недвижимость во Франции.Высшие менты пофамильно имеют то-то и то-то…Их жены и дети то-то и то-то…Заеб..ли эти агенты Запада со своей правдой.Не дают нормально в России пожить…

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