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Москва 1950-1960-е гг. на снимках Николая Николаевича Рахманова

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1950-е. В Москве жарко
1950-е. В Москве жарко

1950-е. У входа в Мавзолей Ленина-Сталина
1950-е. У входа в Мавзолей Ленина-Сталина

1955. Политехнический музей. Экспозиция на тему «Новая техника и передовая технология в машиностроении»
1955. Политехнический музей. Экспозиция на тему «Новая техника и передовая технология в машиностроении»

1955. С Пушкиным на дружеской ноге
1955. С Пушкиным на дружеской ноге

1955. Студенты первого курса Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева на лекции по батанике. 01.09.
1955. Студенты первого курса Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева на лекции по батанике. 01.09.

1955. Фейерверк в ЦПК и О им. Горького
1955. Фейерверк в ЦПК и О им. Горького

1955. Московский зоологический парк
1955. Московский зоологический парк

1956. Площадь Дзержинского, реклама касс Аэрофлота
1956. Площадь Дзержинского, реклама касс Аэрофлота

1956. Моховая, гостиница Метрополь
1956. Моховая, гостиница Метрополь

1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, панорама Ивановской площади Кремля
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, панорама Ивановской площади Кремля

1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. У кинотеатра «Ударник» в день открытия международного кинофестиваля
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. У кинотеатра «Ударник» в день открытия международного кинофестиваля

1958. Выпускники на Красной площади
1958. Выпускники на Красной площади

1958. Первый раз в первый класс
1958. Первый раз в первый класс

1958. Скульптор Дмитрий Цаплин
1958. Скульптор Дмитрий Цаплин

1958. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске
1958. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске

1958. Первый Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Большой зал консерватории
1958. Первый Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Большой зал консерватории

1959. Автобус с кондуктором
1959. Автобус с кондуктором

1959. Кухня квартиры нового панельного дома. Март
1959. Кухня квартиры нового панельного дома. Март

1960. Панорамный вид на Кремль. Июнь
1960. Панорамный вид на Кремль. Июнь

1960. Птичий рынок
1960. Птичий рынок

1961. Галина Уланова у себя дома
1961. Галина Уланова у себя дома

1962. Космические новости
1962. Космические новости

1963. Первый подземный переход под Арбатской площадью
1963. Первый подземный переход под Арбатской площадью

1967. А я иду, шагаю по Москве... На улице Горького
1967. А я иду, шагаю по Москве… На улице Горького
Источник: https://humus.livejournal.com/7699886.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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