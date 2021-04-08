Москва 1950-1960-е гг. на снимках Николая Николаевича Рахманова
1950-е. В Москве жарко
1950-е. У входа в Мавзолей Ленина-Сталина
1955. Политехнический музей. Экспозиция на тему «Новая техника и передовая технология в машиностроении»
1955. С Пушкиным на дружеской ноге
1955. Студенты первого курса Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева на лекции по батанике. 01.09.
1955. Фейерверк в ЦПК и О им. Горького
1955. Московский зоологический парк
1956. Площадь Дзержинского, реклама касс Аэрофлота
1956. Моховая, гостиница Метрополь
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, панорама Ивановской площади Кремля
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. У кинотеатра «Ударник» в день открытия международного кинофестиваля
1958. Выпускники на Красной площади
1958. Первый раз в первый класс
1958. Скульптор Дмитрий Цаплин
1958. Стоянка автомобилей на Васильевском спуске
1958. Первый Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Большой зал консерватории
1959. Автобус с кондуктором
1959. Кухня квартиры нового панельного дома. Март
1960. Панорамный вид на Кремль. Июнь
1960. Птичий рынок
1961. Галина Уланова у себя дома
1962. Космические новости
1963. Первый подземный переход под Арбатской площадью
1967. А я иду, шагаю по Москве… На улице Горького
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