Главная » История, Невероятное в мире

Демографическая контрреволюция в Японии

43 0

Интересный материал о том, как после второй мировой войны в Японии реализовывали программу сокращения рождаемости, в результате чего Япония стала одним из анти-лидеров по рождаемости. Демографическая контрреволюция в Японии Япония сейчас входит в число стран c наиболее высокой продолжительностью жизни (81 год для мужчин и 87 для женщин) и наиболее низкой рождаемостью в мире (1,4 ребенка на одну женщину). Однако в совсем недалекое по историческим меркам время эти показатели были совершенно другими. Почему же Япония превратилась в страну малодетных? В результате поражения во Второй мировой войне Япония в одночасье лишилась колоний и отказалась от экспансионистских устремлений. Страна была оккупирована американской армией, лежала в руинах, большинство крупных городов было разбомблено, ощущалась острая нехватка всех жизненно важных ресурсов. Люди подголадывали. Если бы не поставки из Америки, в стране разразился бы настоящий голод. Продовольственный кризис осложнялся демографической ситуацией. Из бывших колоний и с линии фронта на родину вернулось около 7 млн человек (конечно,...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: bigpicture.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6686911.html
Метки: 50-е, Демография, общество, США, экономика, Япония
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ВП СССР. «О текущем моменте» № 1 (140), январь 2020 года
Сталин и победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации(2)
Сергей Губанов: «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»
Доклад Изборского клуба — «По ту сторону «красных» и «белых» (часть 3)
Начало новой эпохи
Доклад А.И. Фурсова Изборскому клубу
"Мы пробежали". Как СССР за 10 лет подготовился к Великой Отечественной
Рынкомор

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru