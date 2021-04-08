1,5 млрд населения вместо 7,5
Спасибо за ссылку, Михаил Викторович!. *1,5 млрд населения вместо 7,5 Итак, комиcсия ВОЗ, ведущая расследование в Ухане по поводу возникновения COVID-19, объявила, что у нее появились какие-то важные улики. Рассказали о них на специальном брифинге, однако все предположения - по-прежнему туманные. Единственное, что получилось утвердительным, - так это то, что болезнь не передавалась от летучих мышей человеку. Потому как такой популяции в Ухане просто нет. То есть, все то, что нам сообщали в первой половине 2020 года оказалось ошибочным.А какая же версия тогда правильная? Для тех, кто не верит в выводы по сути западной организации западного мира, и кто устал от версий возникновения пандемии естественным путем или от таинственного взрыва в лаборатории той самой Ухани, добро пожаловать! У нас есть последняя, самая таинственная и конспирологическая версия – конечно же, это американцы!Вернее - не у нас. Вообще-то к этой версии можно было бы отнестись несерьезно, если бы не те двое, кто на полях телевидения и интернета все это время так рьяно ее отстаивают. Сергей Кургинян, возглавляющий общественную...
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