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В.В. Путин подписал закон об обнулении своих сроков. Он сможет избираться еще два раза

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Президент Владимир Путин обеспечил себе возможность находиться у власти до 2036 года. Сегодня он подписал закон, обнуляющий его президентские сроки в связи с изменением конституции РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования закона – то есть с 5 апреля этого года. Формально четвертый срок правления Путина заканчивается в 2024 году.

Одно и то же лицо

 
  • Президент Путин подписал закон, позволяющий ему избираться еще на два президентских срока и править Россией до 2036 года. Документ опубликован сегодня, 5 апреля, на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента публикации.

  • Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобренный СовФедом 31 марта, изымает слово «подряд» во фразе о запрете занимать президентскую должность более двух сроков.

    При этом в законе уточняется, что он не распространяется на лицо, занимающее пост президента в момент его принятия - то есть на Путина

  • Еще два срока Путин обеспечил себе за счет поправок в конституцию РФ 1 июля прошлого. Главная цель поправок сводилась к изменению законодательства о выборах и референдумах, которые в прошлой редакции запрещали Путину избираться более чем на два срока подряд. В связи с этой нормой Путин был вынужден занять пост премьер-министра в 2008-2012 годах, чтобы потом избираться на формально третий срок.
  • Изменение конституции Путин объяснял «требованиями времени». В частности, по новому основному закону открылась возможность внести правки в п. 5.1 закона о выборах президента. Теперь он гласит: «положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность главы государства, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции».
  • Таким образом, президентские сроки Путина «обнуляются», а главная цель поправок считается достигнутой. Ключевую поправку в марте 2020 года предложила депутат Валентина Терешкова. Сразу после этого в Госдуму без опоздания прибыл президент Путин, который поддержал предложения депутата.

  • По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), сравнялся с Бенито Муссолини и индонезийским диктатором Сухарто (20 лет).

    К окончанию четвертого срока и в случае возможного выдвижения на пятый Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года), Мао Цзедуна (27 лет) и поровняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле и стал одним из немногих политиков мира, которому на выборах удалось получить больше голосов, чем в стране было зарегистрировано избирателей.

    В случае еще двух сроков в 2024-36 гг Путин догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет, и приблизится к рекорду Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве 38 лет.

    Обнуление президентских сроков и постепенный переход к пожизненному правлению - это практика, которая в XXI веке широко распространена в Африке. Президент Чада Идбрис Деби переписывал конституцию дважды - сначала для увеличения срока, а затем для отмены лимита на их число; в 2008-м году также поступил президент Камеруна Поль Бийя, правящий в стране уже 45 лет; в 2015-м референдум об отмене ограничения в два президентских срока провел президент Конго Дени Сассу-Нгессо .

    Виток обнулений в Африке стал результатом окончания холодной войны, там возник целый ряд новых демократий с новыми лидерами, и когда примерно через десять лет их сроки подошли к концу, все захотели остаться президентами.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_obnulil_svoi_prezidentskie_sroki_on_smojet_izbiratsya_esche_dva_raza/
Метки: власть, общество
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