При этом в законе уточняется, что он не распространяется на лицо, занимающее пост президента в момент его принятия - то есть на Путина

Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобренный СовФедом 31 марта, изымает слово «подряд» во фразе о запрете занимать президентскую должность более двух сроков.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), сравнялся с Бенито Муссолини и индонезийским диктатором Сухарто (20 лет).

К окончанию четвертого срока и в случае возможного выдвижения на пятый Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года), Мао Цзедуна (27 лет) и поровняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле и стал одним из немногих политиков мира, которому на выборах удалось получить больше голосов, чем в стране было зарегистрировано избирателей.

В случае еще двух сроков в 2024-36 гг Путин догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет, и приблизится к рекорду Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве 38 лет.

Обнуление президентских сроков и постепенный переход к пожизненному правлению - это практика, которая в XXI веке широко распространена в Африке. Президент Чада Идбрис Деби переписывал конституцию дважды - сначала для увеличения срока, а затем для отмены лимита на их число; в 2008-м году также поступил президент Камеруна Поль Бийя, правящий в стране уже 45 лет; в 2015-м референдум об отмене ограничения в два президентских срока провел президент Конго Дени Сассу-Нгессо .

Виток обнулений в Африке стал результатом окончания холодной войны, там возник целый ряд новых демократий с новыми лидерами, и когда примерно через десять лет их сроки подошли к концу, все захотели остаться президентами.