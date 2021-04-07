Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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_-_ Привет,ствую Вас _-_
А тему-то,мужик с бородой И хвостом…
поднял\затронул СВЕЗХ-Актуальную=РЕАЛЬНУЮ…
* ЭТОЙ теме – МНОГО тысяч лет,и Он про “ЭТО” Знает…
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~~~ Х У Ц П А ~~~
_ГОВОРЯТ,что ЭТА фраза – “ТО” олицетВОРяет,
что САМОЕ НИЗМЕННОЕ – в человеке ВЫЯВЛЯЕТ!
и ВСЕХ ТЕХ,к кому “ЭТО” отнеосится,
Человечество,испокон Веков – Презирает!
* ЧТО “ЭТО” такое – Каждый Понимает…
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И так далее, и тому подобное…(КОМУ-то – НЕ удобное…)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 07-4-21.
P.S. НО…”ЭТО” слово – касается далеко НЕ всех ТЕХ,
—> к кому МОЖНО предпаложить – “ОНО” относится…
…ВСЕ народы,ИМЕЮТ “такИХ”…кого Именуют УРОДЫ!!!