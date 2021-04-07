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Славяно Русские пейсы, или как хуцпа косит наши ряды. Алексей Орлов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VSUt5q-Vhs4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1101 873
    Valeriy Bondarik два часа назад

      _-_ Привет,ствую Вас _-_

      А тему-то,мужик с бородой И хвостом…
      поднял\затронул СВЕЗХ-Актуальную=РЕАЛЬНУЮ…
      * ЭТОЙ теме – МНОГО тысяч лет,и Он про “ЭТО” Знает…
      “““““““““““““““““““““““““`
      ~~~ Х У Ц П А ~~~

      _ГОВОРЯТ,что ЭТА фраза – “ТО” олицетВОРяет,
      что САМОЕ НИЗМЕННОЕ – в человеке ВЫЯВЛЯЕТ!
      и ВСЕХ ТЕХ,к кому “ЭТО” отнеосится,
      Человечество,испокон Веков – Презирает!
      * ЧТО “ЭТО” такое – Каждый Понимает…
      “““““““““““““““““““““
      И так далее, и тому подобное…(КОМУ-то – НЕ удобное…)
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 07-4-21.

      P.S. НО…”ЭТО” слово – касается далеко НЕ всех ТЕХ,
      —> к кому МОЖНО предпаложить – “ОНО” относится…
      …ВСЕ народы,ИМЕЮТ “такИХ”…кого Именуют УРОДЫ!!!

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