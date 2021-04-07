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Поломать судьбу и отправить в дурку. Досье на полковника ВСУ Працкова

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Пытки, запугивания и угрозы – досье на полковника ВСУ Працкова

Вчерашняя публикация не прошла даром. Нам стали известны подробности из биографии «выдающейся» личности, начальника центра обеспечения служебной деятельности МО и ГШ ВСУ.

Знакомьтесь! Полковник Працков Сергей Анатольевич, родился 31 мая 1972 года. Телефон: 380677526355. Адреса в Киеве: улица Победы дом 55/2, квартира 16, проспект Воздухофлотский, 6 Паспорт ЕА 033151. Ранее служил в в/ч А1815.

В 2017 году в отношении его проводилось служебное расследование. А вот выдержки из предоставленного нам искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации:

«- полковник Працков С.А. в присутствии должностных лиц Центра практически отменил заключение врача центрального клинического госпиталя (поликлиники) об освобождении от военной службы на 5 дней

- проявил прямую угрозу жизни и здоровью Пронозы Д.А., пообещав «поломать ему судьбу», «отправить в дурку» и т.д;

- в знак протеста против чрезвычайного психологического давления и пыток со стороны Працкова С.А .;

- когда я зашел он (истец) держал ноги на столе и смотрел художественный фильм;

- кроме грубой ругани и угроз о своем «величии» в ЦАМО Украины (центральный аппарат Минобороны), и что он, Працков и является министром, я не услышал;

- осуществляется большое давление на судей со стороны ответственных лиц, в том числе и Генеральной прокуратуры. Главное воплотить «угрозу полковника Працкова в жизнь»;

- на иезуитские действия и вандализм со стороны полковника Працкова С.А.;

- реагировать на произвол Инквизитора;

- в царской армии таких «офицеров» расстреливали на дуэли, во времена Советской Армии стреляли в спину, такие люди как Працков являются активным носителями теории индоктринации ведения войны противником;

- Вооруженные Силы Украины находятся в преддверии новых, еще более сложных испытаний. Такие как Працков выплывут, еще и наживутся!!!;

- Працков С.А., злоупотребляет властью, прикрываясь своей исключительностью (текст оригинала);

- практически проводит антигосударственную политику по подрыву боеготовности ВС Украины, формированию анти-командирских настроений;

- публично издевался над офицерами и гордился тем, что доводил их до коматозного состояния!;

- Отправить представление на Працкова С.А. так называемым руководителям ДНР, ЛНР, а также руководству ВС РФ с целью поощрения и награждения за «работу».

Эмоционально конечно, но как красиво!

https://telegra.ph/Pytki-zapugivaniya-i-ugrozy—dose-na-polkovnika-VSU-Prackova-04-07 – цинк (по ссылке представлены документы на украинском)

Наверняка клевещут на талантливого офицера.

И тут это, человек похожий на покойного журналиста Бабченко расхваливает Путина и операцию в Сирии.



Настоящий Бабченко такого бы никогда не написал. А эта жалкая копия явно не хочет исполнить мечту Аркадия про "Абрмасы" в Химках.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6686189.html
Метки: документы, моу, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27418 4736
    Русофил два часа назад

      Не интересно….
      А вот в Гондурасе
      Члены группировки MS-13 в Гондурасе в перестрелке у здания суда сумели освободить своего главаря Александра Мендосу…
      А ХОХЛЫ слабаки

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