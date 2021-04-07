Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. Казалось бы, зачем, ведь все и так понимают, что нацизм и фашизм – вещи очень и очень опасные, и стоит эту мерзость похоронить глубоко в землю.

К сожалению, в России еще есть СМИ и люди, пытающиеся реализовать установки нацизма. Вот, скажем, писатель Дмитрий Быков считает Адольфа Гитлера освободителем, хотя зря, мол, хотел евреев истребить. По сути, этот мерзавец обесценивает подвиги всех советских героев, положивших жизнь на спасение родины.

«Дождь» же создал клеветническую передачку о советском герое Рихарде Зорге, который помогал СССР. Лживые журналисты опирались на интервью британского русофоба Оуэна Мэтьюза, поэтому телеканал описал героя как «бабника, безумца и алкоголика». Именно Мэтьюз написал лживую книгу о Зорге, в которой нет ни капли правды.

Либерал-нацисты из «Сноба» заявили, что государству День Победы нужен только, чтобы показать свое оружие и попугать соседей.

Скоро 9 мая. Наша страна празднует 76-летие победы в Великой Отечественной войне. В такой день люди со слезами на глазах выходят на площадь, чтобы пройтись с фотографиями своих близких, воевавших на войне, чтобы ощутить всю гордость и любовь к своей стране, чтобы поблагодарить людей, воевавших за наше с вами будущее.

День Победы – это не просто парад, это не просто салют, это особый день, когда советские солдаты смогли победить нацистскую нечисть. Они шли через смерть, голод, страх ради этой победы. Мы им обязаны жизнью, ведь если бы не они, то не видать нам чистого неба. И такая тема не в коем случае не должна очерняться иностранными агентами. Ясно, что Запад просто не понимает ценности этого дня, поэтому смеет его принижать, но давайте мы с вами останемся людьми, а СМИ типа «Дождя», «Сноба» пусть лучше исчезнут из России, чем дальше будут вести такую гнилую пропагандистскую деятельность.